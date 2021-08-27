Besra Duman bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar halter 55 kiloda Besra Duman, bronz madalya kazandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milli para haltercimiz Besra Duman, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında kadınlar 55 kiloda mücadelesinde 124 kilogramlık kaldırışıyla bronz madalya kazandı.

Tokyo Uluslararası Forum’da podyuma çıkan Duman, ilk hakkında 117, ikinci denemesinde de 124 kilo kaldırdı. Son hakkında altın madalya için 126 kilo deneyen ancak başarılı olamayan 20 yaşındaki milli sporcu, 124 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Çinli rakibi Cuijuan Xiao, milli oyuncuyla aynı kilosu kaldırmasına rağmen kilo farkından dolayı gümüş madalya kazandı. Altın madalya sahibi ise 125 kilo kaldıran Ukraynalı Mariana Shevchuk’un oldu.