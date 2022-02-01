Bilgin Defterli: Rakibim erkekler

Kadın futbolundan futgolfe geçen Bilgin Defterli, SÖZCÜ'ye konuştu.

Mesut YILDIRIM

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Ülkemizde giderek popülerleşen kadın futbolunda 22 yıllık kariyeri olan, A Milli Takım'da forma giydikten sonra Almanya'da da top koşturan Bilgin Defterli, yeni branşı futgolf ve hedeflerini SÖZCÜ'ye anlattı:

22 yıllık futbol kariyerim var. 2002'de Türkiye'de kadın futbolu kapatıldı. Almanya'daki takımlara özgeçmişimi yolladım. Almanya'ya giden ilk futbolcuyum, 2016'da da futbolu bıraktım.

Futbolu bıraktıktan sonra Moskova'da engelliler için bir turnuvada tek kadın olarak Arjantin'e karşı bana hayran kaldılar. Erkeklerle futbol oynamaya alıştıktan sonra kızlarla top oynayamadım. Kafa topu mücadelesine girdiğim erkek rakibimin omzu çıktı. Ambulansla götürdüler adamı.

Türkiye'de kadın liglerinin kurulması çok önemli. Bana da hem antrenörlük hem de futbolculuk olarak teklif geldi ama buradaki düzenimi bozamam.

Geçen sene Antalya'da futgolf turnuvasına katıldım, herkes bana hayran kaldı. 2023'te ABD'de Futgolf Dünya Kupası var. Her ülkede bir veya iki tane milli düzeyde kadın olmak zorunda. Şu an bir tek ben varım. Hedefimiz oraya katılmak.

KISACA FUTGOLF

Futbol ve golfü birleştiren bir branş olan futgolfte sporcular 18 delikten oluşan parkuru en az atış sayısıyla bitirmeye çalışıyor.

Türkiye'deki futgolf hakkında bilgi de veren Bilgin Defterli, “Şu an 200'ü aşkın üyesi, 400'e yaklaşan aktif oyuncu havuzu ile Türkiye'de 5 ilde sayısı 10'a ulaşan futgolf sahasında, Türkiye Futgolf Şampiyonası'nı, Türkiye Kupası'nı, Kulüpler Ligi'ni ve diğer futgolf aktiviteleri organize ediliyor” dedi.