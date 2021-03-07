Bir hikayenin hazin sonu: Lance Armstrong

Lance Armstrong, 1971 yılında, Amerika Teksas'ta dünyaya geldi. Sporu çok seviyordu. 1991 yılında, bisiklet sporuyla ilgilenmeye başladı. Çok kuvvetli ve yetenekliydi. 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda ilk kez yarıştı. Yol yarışında, 14. sırada yer aldı. Sonra profesyonel oldu. Aynı yıl içinde, San Sebastian Klasik Yarışın'da yer aldı ve birinci oldu. Dikkatler ona yöneliyordu artık…

1993-1995 yıllarında, Fransa Turu'nda iki etapta birinci oldu. Hemen arkasından, Amerika'nın en önemli yarışı olan Tour Pount'tu kazandı. Dünya onu tanımıştı. Onu fazlasıyla rahatsız eden rahatsızlıkları üzerine, sağlık kontrolüne girdi.

Yapılan testler sonucunda, üçüncü evre testis kanserine yakalandığı açıklandı. Fransa Turu ve Atlanta Olimpiyatları'nda, bu yüzden hayal kırıklığı yaşamıştı, sanki… Hastalığı, oldukça ciddi ve yaşama şansı yüzde ellinin altındaydı.

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Tam bir efsane olmuştu

İndiana Üniversitesi tedavisini üstlendi. Aylarca kemoterapi tedavisi gördü. Savaştı ve kazandı. Bisiklet, onun yaşam biçimiydi. Ve 1998'de geri döndü. İspanya Bisiklet Turu'nda dördüncü oldu. Asıl dönüş, Fransa Bisiklet Turunda olacaktı. 1999 yılında, Fransa'da şampiyon oldu. Tam 7 yıl, dünyanın bu en prestijli yarışında, şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. Tam bir efsane olmuştu.

Hinault, İndurain, Merckx gibi efsaneler, artık onun gerisindeydi. Bisiklette, dünyanın bir numaralı spor ikonu olarak ayakta alkışlanıyordu. 2005 yılında, sporu bıraktığını açıkladı. ABD Doping Ajansı, sporu bıraksa da onun peşine düşmüştü. Bu kadar ağır hastalıktan sonra kazandığı başarılar takdir edilse de ajans onu takip ediyordu.

Para yaşamını kökten değiştirdi

Armstrong kitap yazıyor, televizyon programlarına çıkıyor ve kurduğu kanser ile savaş vakfıyla çalışmalarına devam ediyordu. Çok zengin olmuştu. Para, onun yaşamını kökten değiştirdi. Üç çocuğunun annesi olan, eşi Cristin'den boşandı. Rock şarkıcısı Sheryl Crow'la iki yıl birlikte oldu. Ondan da ayrıldı.

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ABD Anti Doping Ajansı, 24 Ağustos 2012 tarihinde, dünyayı şok eden açıklamasını yaptı. Armstrong, 1998 yılından itibaren doping yapıyordu. Delillere ve şahitlere ulaşılmıştı. Bütün şampiyonlukları ve Olimpiyat madalyası elinden alındı. Kara günler başlamıştı. Yine, sessiz kaldı. 16 Ocak 2013 tarihine kadar…

O artık efsane olamazdı

Ünlü talk şov ustası Oprah Winfrey'in programına katıldı. Doping yaptığını itiraf etti. Dünya ve onu örnek alanlar, bir kez daha yıkıldılar. Kariyeri boyunca doping yaptığını açıkladı. Bir kahramanlık hikayesi, yalan ve hileyle dolu olunca, o artık efsane olamazdı…

Bisiklet sporu, onun yüzünden büyük darbe aldı..