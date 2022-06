Bir klasik, Gazi Koşusu’nda 96. kez aynı heyecan

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız düzenlenen dev klasik, saat 17.15’te koşulacak. Veliefendi Hipodromu’nda 22 üç yaşlı İngiliz safkanı, şampiyonluk için kozlarını paylaşacak

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk yarışçılığının bayramı bugün… Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız düzenlenen Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. Saat 17.15'te başlayacak olan dev klasikte, 19'u erkek, 3'ü de dişi olmak üzere toplam 22 üç yaşlı safkan İngiliz atı, 2400 metre çim pistte şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.

Koşudan galibiyetle ayrılan isim, sahibine de adeta bir servet kazandıracak. Bu yarışın birincilik ödülü 2.5 milyon TL olarak belirlendi. Kazanan atın sahibi, eğer safkanın aynı zamanda yetiştiricisi ise toplam para ödülü; kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 4 milyon 578 bin 450 TL'ye ulaşacak.

Halis Karataş ile start alacak Final Dance ve Ahmet Çelik ile koşuya katılan Zala Bey, otoritelerce favori gösterilen isimler. Bugün koşacak tüm safkanların ayaklarının düz basması dileğiyle…

REKOR BOLD PİLOT’IN

Gazi Koşusu kazanan safkanlar arasında bugüne kadar en iyi dereceyi elde eden isim Bold Pilot. Özdemir Atman'ın sahibi olduğu ve jokey Halis Karataş ile 1996 yılında Gazi Koşusu'nda galibiyete uzanan Bold Pilot, 2.26.22'lik derece gerçekleştirmişti.

SEYİRCİYLE BULUŞMA VAKTİ

Pandemi nedeniyle iki yıldır seyircisiz olarak koşulan Gazi Koşusu, bu seneyle birlikte yeniden taraftarların önünde gerçekleştirilecek. Gün boyu çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak Veliefendi Hipodromu'na 30 binin üzerinde seyircinin gelmesi bekleniyor.

GÖZLER YİNE AHMET ÇELİK’TE

Gazi Koşusu'nu 2015'te Renk, 2016'da Graystorm, 2017'de Piano Sonata, 2108'de Hep Beraber, 2019'da The Last Romance, 2020'de Call To Victory ve 2021'de de Burgas isimli safkanlarla üst üste tam 7 kez kazanarak kırılması mümkün gözükmeyen bir rekorun sahibi olan jokey Ahmet Çelik, seriyi 8'e çıkarmanın peşinde. Başarılı jokey, bugün Zala Bey isimli safkanla koşuya katılacak.

YARIŞACAK SAFKANLAR

96. Gazi Koşusu’nda yarışacak safkanlar ve jokeyleri şöyle:

Numara – Safkan – Jokey