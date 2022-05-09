Bisikletin kalbi Bodrum’da atacak

2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas Granfondo bisiklet yarışları 15 Mayıs Pazar günü start alacak.

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Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas Granfondo bisiklet yarışları 15 Mayıs 2022 tarihinde Kısa ve Uzun Parkur şeklinde gerçekleşecek. Uluslararası katılımlı bisiklet yol yarışı olan ve bu yıl ikincisi düzenlenecek organizasyonun lansman toplantısı düzenlendi.

2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas Granfondo bisiklet yarışında 15 ülkeden bisiklet yarışçısının katılacağı organizasyona katılım 12 Mayıs'a kadar devam edecek. 1000 yakın bisiklet tutkunlarının yarışlara katılacağı öngörülüyor.

68 kilometrelik Kısa Parkur, 15 Mayıs 2022 tarihinde saat 09.00'da Bodrum Belediyesi önünden başlayacak. Bodrum Kalesinden start alacak bisiklet tutkunları Güvercinlik, Meşelik, Mumcular, Pınarlıbelen ve Çamlık rotası ile 895m+ tırmanışın ardından, Bodrum Antik Tiyatro önünde yarış sona erecek.

108 kilometrelik Uzun Parkur, 15 Mayıs 2022 tarihinde saat 08:30'da Bodrum Belediyesi önünden başlayacak. Yine Bodrum kalesinden start alacak bisiklet tutkunları, Güvercinlik, Ağaçlıhöyük, Mumcular, Pınarlıbelen ve Çamlık rotası ile 1300m+ tırmanışın ardından Bodrum Antik Tiyatro önünde yarış sona erecek.