Bitci Teknoloji ve MotoGP’den motor sporları dünyasında bir ilk

Bodrum merkezli blockchain şirketi Bitci Teknoloji, dünya çapındaki 13'üncü taraftar token projesini, dünyanın en önemli spor organizasyonlarından MotoGP ile hayata geçiriyor. Yapılan anlaşma kapsamında, motor sporları alanında milyonlarca takipçisi bulunan ve motosiklet tutkunlarının her yıl büyük bir heyecanla takip ettiği MotoGP organizasyonunun taraftar token partneri Bitci Teknoloji olacak. Bitci Teknoloji tarafından geliştirilen blockchain platformu Bitcichain üzerinde geliştirilecek taraftar token'lar, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ön satış sürecinin sonrasında Bitci’de listelenecek. Söz konusu token'lar önümüzdeki dönemde farklı borsalarda da işlem görebilecek. Token'ların ön satış ve işlem tarihleriyle ilgili detaylar önümüzdeki dönemde, Bitci Teknoloji ve MotoGP tarafından açıklanacak.

Projede, tüm teknik altyapı yine Bitci Teknoloji tarafından sağlanacak. Yapılan anlaşma doğrultusunda, Bitci logosu yarışların yapılacağı pistlerde ve diğer pazarlama araçlarında kullanılacak. Bununla birlikte 13-15 Ağustos tarihlerinde Avusturya'da koşulacak Motorrad Grand Prix von Österreich ayağının isim sponsoru da yine Bitci olacak.

Son dönemde spor endüstrisinde hızla yaygınlaşan taraftar token projeleri, takımlar ve organizasyonlar ile taraftarlar arasındaki etkileşimi artırma; taraftarlara belli avantajlar sunarken, bazı kararlarda da söz sahibi olma veren kripto varlıklar olarak ifade ediliyor. Bitci Teknoloji tarafından, MotoGP için geliştirilecek taraftar token'lar da bir yandan motosiklet tutkunlarının takımlarıyla ve organizasyonla etkileşimlerini artırırken, diğer yandan da MotoGP'ye ticari bir gelir imkânı sunacak.

VARLIĞIMIZI MOTOGP İLE GÜÇLENDİRİYORUZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji CEO'su Onur Altan Tan, Bitci Teknoloji olarak çok uzun zamandır motor sporlarının destekçisi olduklarını ifade ederken, “Şimdi buradaki varlığımızı MotoGP ile güçlendiriyoruz. Bu aynı zamanda, motor sporları dünyasında bir organizasyon çatısı altında geliştirilecek ilk taraftar token projesi olacak. Böylesine önemli bir projenin hayata geçirilmesinde büyük emekleri olan ve bu projeye vizyonlarıyla destek veren tüm MotoGP organizasyonuna teşekkür ediyorum. MotoGP ve Bitci iş birliği, bu sporun çok daha geniş kitlelere yayılmasına; mevcut takipçilerin de çok daha etkili bir yarış deneyimi yaşamasına katkıda bulunacak” dedi.

Dorna Sports Kıdemli Ticari Direktörü Marc Saurina ise şunları söyledi: “Bitci.com'u, MotoGP'nin resmi sponsoru olarak aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni iş birliklerine adıma atmak her zaman çok heyecanlıdır. Bitci.com'un önümüzdeki günlerde Avusturya'da sahneye çıkmasını; ardından da 3 yıl boyunca bu sporun en büyük pistlerinde boy göstermesini iple çekiyorum.”