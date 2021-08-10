Bodrum’da yelken yarışlarında hakem teknesi battı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yelken ve yat yarışlarında kullanılan hakem teknesi battı. Dalgıçların ve sahil güvenliğin yardımı ile Bodrum limanına çekilen teknenin su alarak battığı belirtildi.

YAŞAR ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yelken, yat ve optimist yarışmalarında ve uluslararası yarışmalarda hakem teknesi olarak kullanılan 15 metre uzunluğundaki ahşap tekne bugün demirli bulunduğu Bardakçı Koyu açıklarında su alarak batmaya başladı.

Gören vatandaşların yardım istemesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri ile Milta Marina A.Ş. kurtarma botu ve ekibi geldi. Yarısından fazlası suya gömülen teknenin altına dalış yapan dalgıçlar hava yastıkları yerleştirerek tekneyi yüzdürmeyi başardı, batması önlendi.

LİMANA GETİRİLDİ

Sahilden 200 metre açıkta demirli olan ve batmaya başlayan yat emniyet tedbirleri alındıktan sonra kurtarma botu ile çekilerek onarılmak üzere Bodrum Milta Marina'ya getirilerek, bakım ve onarıma alındı.

Muğla Yelken İl Temsilcisi Serdar Kayhan yaptığı açıklamada, “Ulusal ve uluslararası yarışmalarda kullandığımız bir tekneydi, ilk bilgilerimize göre teknik bir arıza nedeniyle ön taraftan su alarak batmaya başlamış. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler son anda batmasını önledi ve yüzdürerek limana getirdik. Teknenin su alma nedeni gerekli incelemeler yapıldıktan sonra belli olacak, şu anda önemli olan batmamış olması” diye konuştu.