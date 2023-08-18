Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı pazar günü yapılacak

Her sene yüzlerce sporcunun boğazın serin sularında kulaç attığı Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 20 Ağustos Pazar günü yapılacak. Samsung’un 20 yıldır ana sponsoru olduğu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen bu heyecan verici etkinlikte, yüzücüler Kanlıca’dan Kuruçeşme’ye yüzecek.

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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Pazar günü 35. kez düzenleniyor. Asya Kıtası'ndan Avrupa Kıtası'na yüzülen tek yarış olma özelliğine sahip 35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıları bir araya getiriyor. Bu yıl rekor sayıda ülkeden başvurunun yapıldığı yarışta Türkiye'den 1331 (288 kadın ve 1043 erkek) yüzücü İstanbul Boğazı'nda yüzmeye hak kazanırken, 78 ülkeden başvuru yapan 1310 yabancı yüzücünün (450 kadın ve 860 erkek) yarışmaya katılması bekleniyor. Kanlıca'dan başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'na yüzecek olan yarışçılar 6,5 kilometrelik parkurda en hızlı isim olmaya çalışacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından ilk defa 23 Temmuz 1989'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi desteği ve 68 yüzücünün katılımı ile düzenlenen yarış, 2022 yılında 50'den fazla ülkeden 2500'e yakın yüzücüyü bir araya getirmişti. 2010 yılından beri yarışı tamamlayan yüzücüleri “Kıtalararası Yüzücü” sertifikası ile ödüllendiren Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 2016 yılında Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından “Yılın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu” olarak seçilmiş, 2019 yılında ise “Dünyanın En İyi 100 Açık Su Yüzme Yarışı” listesinde birinciliği elde etmişti.

Samsung’un yaklaşık 20 yıldır süren 35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na olan desteği, TMOK tarafından İstanbul Valiliği'nin koordinasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 26 kamu kuruluşunun iş birliği ile düzenlenen etkinliğin büyümesine ve uluslararası alanda tanınmasına önemli katkıda bulundu. Bu güçlü iş birliği sayesinde yarış, dünya çapında spor ve yüzme tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.