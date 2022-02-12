Boksör Seren Ay, Türk spor tarihinde ilki başarmak istiyor

Türk boksör Seren Ay Çetin (24), dünyanın en büyük organizasyonu olarak kabul edilen ve Muhammed Ali, Mike Tyson gibi efsanevi dövüşçülerin kemer aldığı WBC'de (DÜNYA Boks Konseyi) gümüş kemer müsabakasına çıkacak. Boks kariyerinde uluslararası müsabakalardaki 9 maçta rakiplerini yenen ve şimdi Türk boks tarihine adını yazdırmak isteyen Seren Ay Çetin, "Türkiye'ye bu kemeri getiren ilk kadın olacağım" dedi.

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Boksta dünyanın en büyük kemer organizasyonu olarak anılan WBC’nin gümüş kemer maçına çıkacak ilk Türk kadın boksör Seren Ay Çetin, Antalya’nın Alanya ilçesinde kampa girdi. Antrenörlüğünü Universal Boxing Organization (UBO) Dünya Şampiyonu ve WBC gümüş kemer sahibi Serdar Avcı’nın yaptığı kampta Çetin, büyük karşılaşmaya yoğun idmanla hazırlanıyor. Seren Ay Çetin, İstanbul’da mayıs ayında düzenlenecek organizasyonda ringe çıkacak. Boks kariyerinde uluslararası müsabakalardaki 9 maçta rakiplerini yenen Çetin, dünyanın en büyük organizasyonu olarak kabul edilen ve Muhammed Ali, Mike Tyson gibi efsanevi dövüşçülerin kemer aldığı WBC maçında kemeri kazanıp, Türk boks tarihine adını yazdırmak istiyor.

‘KEMERİ GETİREN İLK KADIN OLACAĞIM’

Rakipleriyle yaptığı müsabakalarda elde ettiği puanlarla WBC Silver kemeri için ringe çıkmaya hak kazandığını belirten Seren Ay Çetin, “Henüz hiç yenilmedim, yenilmeyi de düşünmüyorum. Boksa Kadıköy Boks Kulübü’nde Serdar Avcı ile 14-15 yaşlarımda başladım. Sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldum. Türkiye şampiyonasında derece elde edip, milli takıma seçildim. Daha sonra tekrar Kadıköy Boks Kulübü’ne döndüm. Antrenörümle profesyonel boksa geçme kararı verdik. Genç yaşta profesyonele geçtim. 20 yaşındaydım başladığımda ve 4 yıldır tecrübe kazanmak için çok kamp yaptık. Yurt dışında güç kampları yaptık. WBC Silver maçına hazırlanıyoruz. Mayıs ayında maçımız var, Türkiye’ye bu kemeri getiren ilk kadın olacağım. Bu benim için çok önemli bir hedef, çünkü artık hayal olmaktan çıktı” diye konuştu.

HEDEF TÜM KEMERLER

Alanya kampında kuvvet çalışması yaptığını anlatan Çetin, şunları söyledi: “WBC Word yani dünya şampiyonluğunda altın kemer almak istiyorum. Bu süreç benim için bir adım. Çünkü gümüş kemer oynamadan altın kemer oynayamıyoruz. Benim yaşama sebebim bu. Ben şampiyon olmak için yaşıyorum. Sonrasında tabii ki 5 büyük kemer var, bunların hepsi için oynamak istiyorum. Tüm kemerlerin süper şampiyonu olmak istiyorum. Boksa Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel boks kulübünde başlamak en büyük avantajım.”

ANTRENÖR AVCI: MEYDAN OKUYACAĞIZ

Şampiyon boksör ve Seren Ay Çetin’in antrenörü Serdar Avcı ise şöyle konuştu: “Seren Ay çok büyük bir maça çıkıyor. WBC Silver maçı, dünya şampiyonluğunun bir altı olan gümüş kemer maçı. Eğer bu kemeri alırsak zaten tüm dünya basını tarafından oldukça merak edileceğiz. Rakibimiz dünyadaki ilk 15 boksörden biri olacak. Tabi bu da çok zor ve riskli bir maç olacak. Alanya’da sabah akşam antrenmanlarla hazırlanıyoruz ve maçı kazanacağımıza inanıyoruz. Gümüş kemeri aldıktan sonra dünya şampiyonluğuna oynayacağız. Onu da aldıktan sonra artık alt federasyonların dünya şampiyonlarına meydan okuyacağız. Hedefimiz ülkemizi tüm dünyaya tanıtmak. Türk boksunun dünyada var olduğunu ve başarılı sporcularımız olduğunu göstermek. Serenay çok güçlü, istikrarlı bir kız. Kendine çok güveniyor ve hayatı tamamen boks. “