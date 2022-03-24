Boksta tarihi başarı

Olimpiyat şampiyonları yetiştiren boks camiası alt yapıdaki çalışmalarının da meyvelerini toplamaya başladı.

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Olimpiyatlardaki gururlarımız Buse Naz’ların başarısı alttan gelen sporcuları da olumlu yönde etkilerken U22 Erkekler ve Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’na katılan milli takım 6 madalya kazandı.

Hırvatistan’da düzenlenen ve toplamda 23 sporcu ile katıldığımız U-22 Erkekler ve Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda milliler takım halinde kadınlar kategorisinde birinci ve erkekler kategorisinde ikinci olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Kadın Milli Takımında Hatice Akbaş ve Erivan Barut altın madalya, Gizem Özer gümüş madalya ve Gizem En, bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Toplam takım sıralamasında 20 puan toplayan ay-yıldızlı ekip İtalya’yı geçerek birinci oldu.

Erkek Milli Takımımızda ise Kerem Özmen ve Samet Gümüş altın madalya, Nurullah Oyan, Tahir Taha Akkoyun, Mehmethan Çınar ve Emir Büyükdağ bronz madalya aldı. Bu sonuçlar erkek milli takımına sıralamada ikincilik getirdi.