Bükrenaz Sert’ten gümüş madalya
Milli güreşçi Bükrenaz Sert, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi Bükrenaz Sert, Ürdün’de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonu’nun (TGF) açıklamasına göre, başkent Amman’da devam eden organizasyonda kadınlar 72 kiloda mücadele eden Bükrenaz Sert, finalde ABD’li rakibi Amit Elor’a yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
Öte yandan, organizasyonda 72 kiloda dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan takdim etti. (AA)