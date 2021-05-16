Burçak Şenman: Atatürk’ün ışığında yürümeliyiz

Türk cimnastiğinin parlayan isimlerinden Burçak Şenman, SÖZCÜ HaftaSonu'na konuk oldu. 19 yaşında olmasına rağmen 34 madalya ve 12 kupası bulunan Burçak, pandemi nedeniyle online yapılan Dünya Şampiyonası'ndan zaferle ayrılıp gururumuz oldu. Aerobik cimnastikçi olan yıldız sporcu, kendisini şöyle tanıttı:

“Küçükken çok hareketli, yerinde duramayan bir çocukmuşum bu özelliğimi annem lehime çevirerek beni baleye yazdırmış. Spor hikayem tamda burada başladı.”

“GÜÇ BİZ KADINLARDA”

“Keşke daha popüler bir spor seçseydim” diyen Şenman, “Ritmik cimnastiğe çok küçükken örnek aldığım büyüğüm olan özellikle Yevgenia Kanaeva gibi sporcuların videolarını izleyerek başladım. Bu benim kendi tercihimdi. Aerobik Cimnastik Milli Takım sporcusyum ama ritmik cinmastikte de hedeflerim var. Kadın sporcu olmak dünyada zor ama ülkemizde bu daha da zor bunu değiştirebilecek olan bizlerin olduğunu düşünüyorum. Bunu kıracak tek güç yine biziz” dedi.

“ATATÜRK’ÜN IŞIĞINDA YÜRÜMELİYİZ”

Genç sporcu, kadın cinayetlerine karşı durmayı şu sözlerle dile getirdi:

“Türkiye’de kadın cinayetleri giderek artıyor, bence bunu önlemek için en baştan çocuklarımızı doğru yetiştirmeliyiz. Erkek çocuklarını pohpohlayıp kız çocuklarına ‘Aman kızım yapma ayıp' diyerek değil onları eşit yetiştirmeliyiz. Bu konuda maalesef tek başıma elimden bir şey gelmiyor ama hep beraber kadın-erkek demeksizin birlik olup gerekenlerin yapılması için hakkımızı aramalıyız. Aynı zamanda sevgili Atatürk'ümüzün dediği gibi “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”

“ATATÜRK’Ü GÖRMEK İSTERDİM”

“Olanağım olsa Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda olmak onunla tanışmak isterdim. Özellikle başarılı olmak için yaşadığı zor anlarında nasıl daha sabırlı olabildi? Bence dünya çapında yarışan birçok sporcunun da bu soruyu merak ettiğini düşünüyorum. Ayrıca Fatih Terim ile tanışmayı da çok isterim”

“TÜRKİYE’DE YARIŞMALARA ÖZEN YOK”

Burçak Şenman, “Ülkemizde cimnastik yaparken karşılaştığın zorluklar neler?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Türkiye'deki yarışma ve derecelendirmelere özen gösterilmiyor. Beden gücümüzü sanata çevirerek dünya dereceleri almak için yarışıyoruz, çok da güzel dereceler getiren sporcu büyüklerim ve küçüklerim var. Bizlere ne kadar çok destek verilirse o kadar motivasyonumuz yükselir.”

“YARDIM ETMEYİ SEVERİM”

“En sevdiğim şey insanlara hangi konuda olursa olsun yardım etmek. Şu an öğrencilerim var, ne zaman ki öğretmenlik yapmaya başladım o zaman daha iyi anladım bir şeyler öğretmek bana çok iyi geliyor.”

“CORONA KORKUTUYOR AMA ÇALIŞMALIYIM”

“Covid-19 salgınında mental olarak daha çok çaba göstermemiz gerekiyor. Yarışma dışında koronaya karşı tedbirliyiz ama yarışma içinde dezenfektandan başka koruyucumuz olmuyor. Bu, beni biraz korkutuyor fakat bunların yarışmalarımın ve antrenmanlarımın önüne geçmesine izin vermiyorum.”