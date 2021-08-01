Bursa’da Süper Enduro Şampiyonası heyecanı

Türkiye’nin en iyi enduro motorcularının katıldığı Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, Bursa’nın İznik ilçesinde yapıldı.

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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı, Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan Elbeyli Er Meydanı'nda yapıldı. 2 gün süren yarışlarda, endurocular zorlu engelleri aşmaya çalıştı. Yarışlar, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro GP sınıflarında düzenlendi. Serbest antrenman ve sıralama yarışları da izleyenlere büyük heyecan yaşattı. Final yarışında ise sporcular ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele etti.

İki gün boyunca kıyasıya süren yarışların sonunda GP kategorisinde Deniz Memnun, Rafet Karakuş ve Nazmi Malkoç derece yaparken, EV kategorisinde Nazmii Malkoç, Savaş Serim ve Erdem Gülüş, EH kategorisinde Ömer Bulduk, Furkan Asan, Maksut Bucan, EU kategorisinde Soner Metin, Ömer Demirkal, Ami Çıragöz, EG kategorisinde Mehmet Emin Musaoğlu, Anıl Özşeker, Mert Koç, EP kategorisinde ise Deniz Memnun, Rafet Karakuş, Murat Kökçü kürsüye çıktı.