Buse Naz Çakıroğlu da Olimpiyat madalyasını garantiledi | Tokyo 2020

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo çeyrek final maçında Taylandlı Jutamas Jitpong’u 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve Busenaz Sürmeneli gibi madalya kazanmayı garantiledi.

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Kadınlar boksunda Busenaz Sürmeneli’den sonra Buse Naz Çakıroğlu da büyük başarıya imza atarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda madalyayı garantiledi.

51 kilo çeyrek finalinde Taylandlı Jutamas Jitpong ile karşılaşan Çakıroğlu, ilk iki rauntta toplam 9 kez tam puan alan boksörümüz, son rauntta ise rahat ama kontrollü oyunuyla ringten yarı final biletini alarak indi.

Buse Naz Çakıroğlu’nun Çarşamba günü TSİ 08.00’de mücadele edeceği yarı finaldeki rakibi Çin Taipeisi’nden Hsiao-Wen Huang oldu.

Günaydın Türkiye'm

Ben yarı finaldeyim.. Hep birlikte tarih yazıyoruz #Tokyo2020 pic.twitter.com/H874a52BLN — Buse Naz Çakıroğlu (@busenazckroglu) August 1, 2021

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