Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş dünya şampiyonu oldu

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda finale çıkan Hatice Akbaş 2 altın madalya ile ülkemize gurur yaşattı.

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Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı rakibi Ingrit Lorena Valencia Victoria’yı yenerek dünya şampiyonu oldu. 54 kilodaki temsilcimiz Hatice Akbaş da finalde altın madalyayı kazandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın final maçında ringe çıkan olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, yarı final maçında İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez’i mağlup etmişti.

5-0 KAZANARAK ALTIN MADALYAYA ULAŞTI

İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan’ı, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam’ı, çeyrek finalde Aira Cordero Villegas’ı, yarı finalde de İspanyol Fernandez’i eleyen Buse Naz Çakıroğlu, finalde de Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria’yı devirdi.

Buse Naz, güçlü rakibi karşısında ilk raundu 5-0 aldı, ikinci raundu da 4-1’lik üstünlükle tamamladı. Son raundu da 4-1 alan ay-yıldızlı sporcu, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Buse Naz, şampiyonluğunun ardından duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Milli boksör, tribünleri dolaşmasının ardından sevincini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile paylaştı.

İşte Buse Naz’ın heyecandan yerinde duramadığı o anlar! “BUSE NAZ ÇAKIROĞLU DÜNYA ŞAMPİYONU!” pic.twitter.com/NmF9VJakMk — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 20, 2022

Buse Naz Çakıroğlu: “Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Ev sahibi olduğumuz için stresliydik, onu da desteklerle birlikte attık. 3 hafta önce bir kovid geçirdim, beni çok zorladı ama herkes çok destek oldu.”

BİR ALTIN MADALYA DA HATİCE AKBAŞ’TAN GELDİ!

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda temsilcimiz Hatice Akbaş, 54 kilo finalinde Romanyalı rakibi Lacramioara Perijoc’ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.