Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli finalde! Tarihte ilk kez… | 2020 Tokyo Olimpiyatları

Tokyo Olimpiyatları'nda 51 kiloda mücadele eden boksör Buse Naz Çakıroğlu, yarı final maçında rakibini mağlup ederek finale yükseldi. Türkiye kadınlar boksta tarihte ilk kez bu başarıya ulaştı. 69 kiloda dövüşen boksörümüz Busenaz Sürmeneli de Hintli rakibini yenerek finale yükseldi.

SOZCU.COM.TR

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2020 Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele eden milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli kendi kilolarında oynadıkları yarı final maçlarını kazanarak finale yükselmeyi başardılar.

51 kg yarı final maçında Tayvanlı Hsiao-Wen Huang'ı 5-0 yenen Buse Naz Çakıroğlu ve yarı finalde Hintli rakibini mağlup eden Busenaz Sürmeneli Tokyo Olimpiyatları’nda finale yükseldi.

Olimpiyatlarda kadınlar boksta ilk kez finale yükselen Türk sporcu olan ve madalyayı garantileyen Buse Naz Çakıroğlu, finalde Bulgar rakibi Stoyka Krasteva ile 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ ile 08:15'te karşılaşacak.

Mücadelenin ardından TRT Spor’a konuşan Buse Naz, “Çok inandık, buradan altın madalya alarak gitmek istiyoruz. Son bir adım. Dün akşam hocayla yürüyüş yaparken konuştuk. İsteyeceğiz, çok isteyeceğiz. 12 yıldır verdiğim bir mücadele var. Finalde elimden geleni yapacağım. Rakibim en son 54 kiloda dünya şampiyonu oldu. Benim için çok önemli bir galibiyet. Her rakibe karşı farklı oynamaya çalışıyorum. Bazen oyun tutturmak zor oluyor, neticede rakip de plan kuruyor. Bugün tuttu. Herkese teşekkür ediyorum. Umarım olacak, güzel sonuçlanacak” ifadelerini kullandı.

BUSENAZ SÜRMENELİ: “O YANGINLARI ÇIKARANLAR…”

Öte yandan maç sonrası ringde yürürken kameraya seslenen Busenaz Sürmeneli, “Bekle Türkiye’m, o madalya gelecek bize. Ülkemize gelecek. O yangınları da çıkaranlar, bir ölür bin diriliriz” ifadelerini kullandı. Verdiği röportajda da benzer şeyler söyleyen Busenaz, “Çok mutluyum. 13 senedir sabah, akşam, gece, gündüz bunun için çalışıyoruz. Yemek yemiyorum , ne biliyim çalışıyorum psikolojik sıkıntılar, sakatlanıyorum. Her şey burası için. 7’sinde yapacağım maç için. Biz hazırız, hazır geldik buraya. Ben Türkiye’me inşallah altın madalya getirmek istiyorum. Dualarını eksik etmesinler. Bir de Türkiye’de üzücü olaylar var. Sadece beklesinler. Bir ölürüz biz, bin diriliriz. Hiç problem yok o yüzden. Sadece Türk’ü biraz hafife alıyorlarlar galiba ama Türkler bir ölür, bin dirilir. Onları biraz da tebessüm ettirebileceksem ne mutlu bize” dedi.

Busenaz Sürmeneli’nin tüm Türkiye’ye mesajı var! “O madalya gelecek bize!” pic.twitter.com/BEJEtemu0g — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 4, 2021