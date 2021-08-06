Busenaz Sürmeneli: Yarın gerçek Buse’yi izleyeceksiniz

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Çocukluk hayalim olan altın madalyayı tüm Türkiye'ye, büyük Trabzon'a, Trabzonspor'umuza armağan etmek için yarın gerçek Buse'yi izleyeceksiniz" dedi.

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2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar boks 69 kiloda finale yükselen ve yarın saat 09.15’te Çinli rakibi Hong Gu ile karşılaşacak olan Busenaz Sürmeneli, final maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Altın madalyayı tüm Türkiye’ye hediye etmek istediğini vurgulayan Busenaz Sürmeneli, şunları söyledi:

“Her şey güzel gidiyor. Finale çıktım. Hintli rakibim ile güzel bir başlangıç yaptık. Yarı final ve final için güzel bir başlangıç oldu. Her şey güzel gidiyor. İnşallah yarın da Çinli rakibimle karşılaşacağım. Daha önce rakibimle oynamadım ama nasıl bir boksör olduğunu biliyorum. Onu yenebilecek güçte ve teknikte olduğumu da düşünüyorum. Güzel bir şekilde hazırlandık buraya. Çocukluk hayalim olan altın madalyayı tüm Türkiye’ye, büyük Trabzon’a, Trabzonspor’umuza armağan etmek için yarın gerçek Buse’yi izleyeceksiniz. Bana dua eden ellerin hiçbir zaman inmemesini istiyorum.”