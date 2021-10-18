Busenaz Sürmeneli’nin ismi ölümsüzleşti

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin ismi öğrencisi olduğu üniversitenin spor salonuna verildi.

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2020 Tokyo Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli’nin ismi, okuduğu üniversitedeki spor salonuna verildi. Türk spor tarihinin ilk kadın olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Bayburt Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi görecek.

Şampiyon boksörün, spor alanında önemli atılımlar gerçekleştiren Bayburt Üniversitesi’ni tercih etmesinden dolayı Bayburt Üniversitesi’nde tören düzenlendi. Bayburt Üniversitesi, şampiyon boksörün ismini Baberti Kampüsü içerisinde yer alan spor salonuna verdi.

“SİZİ DAHA ÇOK AĞLATACAĞIM”

Olimpiyatlarda kazandığı madalya ile kürsüye gelen ve Bayburt Üniversitesi’nde eğitim görecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Busenaz Sürmeneli, 13 sene boyunca çalıştığını ve sonunda olimpiyat şampiyonu olduğunu kaydetti.

Bayburt Üniversitesi’ndeki spor salonuna isminin verilmesinden dolayı onur duyduğunu söyleyen Sürmeneli, gelecekte ailesine göstereceği en önemli gurur vesilesi olacağını aktardı.

“Çok madalyalar kazandım, çok kez İstiklal Marşı’nı okuttum ama Olimpiyat oyunlarında o an farklıydı” diyen Sürmeneli, boğazının düğümlendiği ve gözyaşlarına uzun bir süre hakim olamadığını aktardı.

“Bu madalya hepimize umut olsun” diyen Sürmeneli, Bayburt’ta gördüğü ilgiye de ayrıca teşekkür etti. Aralık ayında İstanbul’da dünya şampiyonasına katılacağını belirten Sürmeneli, “Ben sizi daha çok ağlatacağım!” şeklinde konuştu.