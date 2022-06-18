Büşra Çan Kop dünya şampiyonu

Büşra Çan Kop, Meksika'da gerçekleşen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

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Meksika'nın Leon kentinde organize edilen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda Büşra Çan Kop 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

289 sporcunun katıldığı şampiyonada kızlar 81 kiloda mücadele eden milli sporcu Büşra Çan Kop, koparmada elde ettiği 94 kilo ile gümüş, silkmede 118 kilo ile altın, toplamda da 212 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak İstiklal Marşı’nı Meksika'da dinletme başarısı gösterdi.

Milli sporcuya müsabaka sonrasında madalyasını Türkiye Halter Federasyonu As Başkanı İlker Özkan takdim etti.

Turnuvadaki milli sporcuların, 7. gün sonunda toplamda elde ettiği madalya sayısı ise 5 altın, 8 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 16 oldu.