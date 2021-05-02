Büşra Şahin düğünde keşfedildi, Milli Takım’a kadar yükseldi

Sultanlar Voleybol Ligi'ni üçüncü sırada bitiren THY'nin başarılı oyuncusu Büşra Şahin (24), ilginç hikayesiyle ‘nereden nereye' dedirtiyor. Muğlalı voleybolcu, henüz 13 yaşında Milas'taki bir düğünde keşfedilmiş. Eğitimci bir ailenin kızı olan Büşra, uzun boyuyla beden eğitimi öğretmenleri Ünsal Çelik, Eşref Mete ve Mahmut Gökova'nın dikkatini çekmiş.

Milas Belediye Spor Kulübü'nde başladığı voleybol kariyerini milli takımla taçlandıran Büşra Şahin, öyküsünü SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

Düğünde oynuyordum, o zaman 1.82 m. (şimdi 1.90) boyundaydım. Arkadaşlarım arasında dikkat çekiyordum. Babamın arkadaşı olan öğretmenler voleybola başlamam için antrenmanlara gelmemi söyledi. Bana en çok destek olanların başında CHP'li Belediye Başkanı Muhammet Tokat geliyor. Voleybolda ilerledikçe bana olan destek de arttı. İstanbul Yeşilyurt Kulübü'nden teklif aldım ve üniversiteyi de İstanbul'da okumak için kabul ettim.”

“ATATÜRK OLMASAYDI BUGÜNLERİ GÖREMEZDİM”

“Ulu önder Atatürk, bu ülkeyi her alanda bizlere teslim etti. Biz de o yolda ilerliyoruz. Hem eğitimli hem sporda başarılı hem de özellikle kız çocukları olarak güçlü olmak zorundayız. Atatürk'ün koyduğu bu hedefler olmasaydı bugün biz bu seviyelere gelemezdik.

Yeni sezon için yeniden THY ile sözleşme imzaladım. Voleybolda her zaman hedefim olan bir rüyam gerçekleşti ve milli takımın genç yetenekler kadrosuna davet edildim. Mayıs ayı içerisinde başlayacak kampa katılacağım. İyi bir kamp dönemi yaşayıp ilerleyen günlerde de milli takımımızda yer almak, Ay-Yıldızlı forma ile ülkemi temsil etmek istiyorum.”

HEM İDMAN HEM ÜNİVERSİTE

“Yeşilyurt’ta 7 sene oynadım. Bir yandan günde 6 saat antrenman yaptım. Diğer yandan derslerime çalıştım. İstanbul Arel Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden mezun oldum. 2019'da THY Spor Kulübü'ne geçtim. Ardından milli takım kapısı bana açıldı. Takımdaki sporcu ablalarım bana çok destek oldu. Eczacıbaşı serisini 3-2 kazandık. CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandık.”

EŞİ DE VOLEYBOLCU

Beden eğitimi öğretmeni ve Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor'da forma giyen Mert Güneş ile evlenen Büşra Şahin, imkanı olmayan kız çocuklarını voleybola kazandırmak için her türlü desteği vereceğini söylüyor: “Lütfen spor yapan çocuklarınıza destek olun. Gençler, siz de kendinize inanır ve çok çalışırsanız hayallerine kavuşabilirsiniz.”