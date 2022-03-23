Buzhokeyinde Buzadam GSK şampiyon oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünü (İBBSK) çok çekişmeli geçen maçta 7-5 mağlup eden Buzadam GSK İntercity Süperlig şampiyonu oldu.
Türkiye'de popülaritesi her geçen gün artan sporlardan buzhokeyinde 2021 – 2022 sezonu İntercity Süperlig şampiyonu Buzadam GSK oldu.
Final serisinin son maçı Fatih Silivrikapı Buz Pisti’nde yapıldı. Seyirci rekoru kırılan maç nefesleri kesti. Rakibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünü (İBBSK) 7-5 mağlup eden Buzadam GSK şampiyonluğa ulaştı. Serinin ilk maçını Buzadam GSK 4-1 kazanmıştı. İkinci maçı İBBSK 5-2 alarak seriyi 1-1’e getirmişti.