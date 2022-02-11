‘Buzun şansı’ eve döndü… Furkan Akar: 2026’da madalya için koşacağım

Türkiye'ye, 'Kış Olimpiyatları' tarihinde bir ilki yaşatan Furkan Akar, Erzurum'a şampiyon gibi döndü. Milli sporcu, Erzurum'a ayak basar basmaz ziyaret ettiği Vali Okay Memiş tarafından altınla ödüllendirdi.

Orhan BOZKURT

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Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları’nda tarihte ilk kez Türkiye'den erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan ve final B serisini ikinci bitirerek olimpiyatlarda 6. olan Furkan Akar'ı, Erzurum Valisi Okay Memiş makamında ağırladı. Erzurum Havaalanı’nda arkadaşları ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından şampiyon gibi karşılanan Akar, 2026'da buzda madalya için koşacağını söyledi.

“FURKAN İLK 3’E GİRECEK”

Furkan Akar'ın hem Türkiye'yi hem de Erzurum'u gururlandırdığını ifade eden Vali Okay Memiş, “Furkan Akar kardeşimiz, sürat pateninde mücadele etti. 1.36,52 derecesiyle kısa kulvar sürat pateni final B serisinde Olimpiyat 6'ncısı oldu. Furkan, yaptığı derece ile hem ülkemizi hem de Erzurum'u gururlandırdı. Hem kendini hem de emek veren herkesi kutluyorum. Erzurum kış sporlarında iddialı bir kent durumunda. Daha fazla başarılı olmamız lazım. Sporcularımızdan daha fazla madalya bekliyoruz. Furkan Akar yarışmada Olimpiyat 6'ncısı oldu ama inşallah ilk 3'e girmesini de arzu ediyoruz” dedi.

“2026 İÇİN HAZIRLANACAĞIM”

Son yarışında, son saniyede yakaladığı avantajla ‘Buzun Şansı’ olarak tüm dünyada gündeme gelen Akar, bir ilki başardığını belirterek, “Türkiye tarihinde bir ilki başardım, gururlu ve mutluyum, madalya kıl payı kaçtı. İster istemez hüzünlüyüm. Tüm Türkiye'ye teşekkür ederim. Federasyonuma ve hocama desteklerinden dolayı teşekkür ederim. 2026'da madalya için koşacağım. Bugünden itibaren gelecek yarışmalara hazırlanacağım” diye konuştu.