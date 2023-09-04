Cansu Özbay: Bu başarı uzun yıllardan gelen sistemle oldu

A Milli Voleybol Takımı'nın yıldız pasörü Cansu Özbay, Avrupa şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

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2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda Belçika’nın başkenti Brüksel’de oynanan finalde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı tüm ülkeye büyük bir mutluluk yaşatırken, İzmirliler Cansu Özbay’la da gurur duydu.

İzmir Urla doğumlu olup Göztepe ve Arkas Spor altyapısında yetişen 26 yaşındaki pasör, kulüpler düzeyinde kazandığı Avrupa şampiyonluklarına ay-yıldızlı ekibimizle tarihi başarıyı da ekledi.

Bu yıl A Milli Takım kadrosunda 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde de şampiyonluk yaşayan Cansu Özbay, VakıfBank’la 3 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, 3 de FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonluğu kazanmıştı.

EGE UYUMADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Cumhuriyetimizin 100’üncü yılındaki tarihi şampiyonluğu tüm Ege’de coşkuyla kutlandı. İzmir’den Muğla’ya bölgenin birçok ili ve ilçesinde vatandaşlar final maçını meydanlara kurulan dev ekranlarda birlikte izledi.

Onbinlerce Egeli voleybolcularımızın tarihi başarısını büyük bir heyecanla takip etti. Yarı finalde son Avrupa şampiyonu İtalya’yı eledikten sonra finalde son Dünya şampiyonu Sırbistan’ı geriden gelip dize getiren milliler tüm Türkiye’ye bayram sevinci yaşattı. Vatandaşlar finalin ardından birçok şehirde millilerimizin şampiyonluğunu kutlamak için tura çıktı.

CANSU ÖZBAY: UZUN YILLARDAN GELEN SİSTEM

Milli pasör Cansu Özbay da, “Duygularımı kelimelere dökmem çok kolay değil. İlk defa tarihimizde bir takım sporu olarak Avrupa şampiyonluğu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türk kadınları larak bayrağımızı yukarıya çıkardığımız için çok gururluyum. Sadece biz görünüyoruz ama bence bu uzun yıllardan gelen sistemle olan bir şey. Bizde desteği ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu daha başlangıç, beraber inşallah çok daha güzel kupalar kazanacağız” ifadelerini kullandı.

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