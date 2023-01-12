Carlos Alcaraz’ın sakatlıktan dönüş tarihi belli oldu
Teniste dünya 1 numarası Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık'ı kaçırırken, İspanyol yıldızın kortlara dönüş tarihi de belli oldu.
Sağ bacağındaki sakatlık yüzünden yılın ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta yer alamayan İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, 2023 sezonuna 13-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Arjantin Açık’taki mücadelesiyle başlayacak.
Erkekler dünya sıralamasının zirvesindeki Alcaraz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Görüşürüz Arjantin. Arjantin Açık’ta oynamak için can atıyorum.” ifadelerini kullandı.
Başkent Buenos Aires’in ev sahipliği yapacağı toprak kort turnuvasına Lorenzo Musetti, Dominic Thiem, Cameron Norrie, Diego Schwartzman gibi önemli isimler de katılacak.
2022 ABD Açık’ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 19 yaşındaki Alcaraz, dünya klasmanında 1 numaraya çıkan en genç erkek tenisçi olmuştu. (AA)