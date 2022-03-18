Cem Bölükbaşı Formula 2’de, tüm Türkiye arkasında

Formula 1’den önceki son adım olan zorlu seride Çekya merkezli Charouz Racing’le mücadele edecek 24 yaşındaki milli pilotumuz 26 yarışlık sezonda kendisini göstermeye çalışacak.

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Haber: Aykut Coşkun / Türk motor sporları tutkunları bu yıl Formula 1'den çok Formula 2'yi ve Cem Bölükbaşı'nı takip edecek.

F1'in en önemli destek ve yetiştirici serisi olan F2'de Çekya merkezli Charouz Racing'le mücadele edecek 24 yaşındaki pilotumuzun takım arkadaşı ise 2 kez F1 dünya şampiyonluğu yaşayan Emerson Fittipaldi'nin torunu Enzo Fittipaldi olacak. Çocukluk yaşlarında motokros ve kartingle başladığı yarış hayatında 2017 ve 2018'de e-spor alanında çıkış yakalayan Cem, 2019-2021 arasında ise GT4 Avrupa, Formula Renault Eurocup ve Formula 3 Asya gibi serilerde yarışıp başarılı sonuçlar aldı. Genç sporcu 13 pistte 26 yarıştan oluşan sezonunda çaylak sürücü olarak kendisini kanıtlayıp Formula 1 takımlarının gözüne girmeye çalışacak.

TARİHİ BİR AN OLACAK

Kariyerinin ilk F2 yarış hafta sonu öncesinde açıklamalarda bulunan Cem heyecanlı olduğunu söyledi. Genç sporcu, “Hem ülkem hem de e-spordan çıkıp gerçek pistlerde yarışma hayalleri kuran diğer sporcu arkadaşlarım adına tarihi bir an olacak. Çaylak olarak yer aldığım 2022 sezonunda mümkün olduğunca çok şey öğrenip, en hızlı şekilde tecrübelenmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

FORMULA 2 YARIŞ TAKVİMİ

Cuma

Antrenman turları (45 dakika)

Sıralama turları (30 dakika)

Cumartesi

Sprint yarış : Cuma günkü sıralama turlarının ilk 10 sırası ters çevrilip 120 km uzunluğunda yarışılıyor. İlk 8 pilot sırasıyla 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 puan alıyor.

: Cuma günkü sıralama turlarının ilk 10 sırası ters çevrilip 120 km uzunluğunda yarışılıyor. İlk 8 pilot sırasıyla 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 puan alıyor. Pazar

Ana yarış: Cuma günkü sıralama turlarının sonucuna göre 160 km uzunluğundaki yarışta en az 1 kez pit-stop yapmak zorunlu. İlk 10 pilot sırasıyla 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 ve 1 puan alıyor.

2022 FORMULA 2 TAKVİMİ