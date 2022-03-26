Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan’da yarışamayacak

Formula 2'de mücadele eden milli pilot Cem Bölükbaşı, beyin sarsıntısı geçirdiği için Suudi Arabistan Grand Prix'inde yer alamayacak.

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Formula 2’de mücadele eden milli pilotumuz Cem Bölükbaşı, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix’inin ilk antrenman seansında dün kaza yaptı. Bölükbaşı, duvara çarpan araçtan çıkarılırken seans kırmızı bayrakla durdurulmuştu. Cidde Pisti’ndeki bariyerlerin onarılmasının ardından ise antrenman seansı kaldığı yerden devam etmişti.

Cem Bölükbaşı, yaşanan kaza sonrası sosyal medya hesabından iyi olduğunu ifade etse de Formula 2, yarışa devam edemeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından Cem Bölükbaşı’nın beyin sarsıntısı sebebiyle geceyi hastanede geçirdiği, yarışmaya uygun olmadığı için ise yarıştan çekildiği ifade edildi.

CEM BÖLÜKBAŞI AÇIKLAMA YAPTI

Verilen karar sonrasında Bölükbaşı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlandı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Cem Bölükbaşı, “Herhangi bir sorunum yok. Tüm gerekli kontroller yapıldıktan sonra, kazanın yapısı gereği tedbir amacıyla bu hafta sonu Cidde yarışlarında yer alamayacağım açıklandı” ifadelerini kullandı.