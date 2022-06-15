Çeşmeli yelkencilerden 2 Avrupa şampiyonluğu, 1 Avrupa 3.’lüğü

İzmir’in Çeşme ilçesindeki sörf okulunda ders alarak İtalya Sardunya Adası’ndaki yelken müsabakalarına katılan milli takım sporcuları, Avrupa şampiyonu olarak büyük başarı yakaladı.

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Windsurf Gençler ve Çocuklar Avrupa Şampiyonası, İtalya’nın Sardunya Adası'nda gerçekleşti. Milli takımdaki Çağla Kubat, Windsurf Yelken Kulüp sporcularından Elif Ercan; 17 yaş altı kızlarda Avrupa şampiyonu, Can Eskinazi; 15 yaş altı erkeklerde Avrupa şampiyonu, Çağla Anadol da 15 yaş altı kızlarda Avrupa 3.’sü olarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

Çeşme sularında yetişmiş sporcularının sonuçlarıyla büyük mutluluk yaşayan Çağla Kubat Diaz, “Alaçatı koyu yelken sporu için paha biçilmezdir ve korunmalıdır. Bu koyda yıllardır hem pek çok şampiyon sporcu yetiştirdik, hem de yaz boyunca pek çok çocuğa denizi ve sporu sevdirdik. Desteklerle olimpik başarının da yine Çeşme'den çıkacağına inancımız sonsuz” dedi.