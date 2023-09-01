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CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası | Filenin Efeleri Romanya’ya mağlup oldu

CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda ikinci maçına çıkan A Milli Erkek Voleybol Takımı Romanya'ya 3-2 kaybetti.

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CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası | Filenin Efeleri Romanya’ya mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında Romanya’ya 3-2 yenildi.

İsrail’in ev sahipliği yaptığı D Grubu maçlarında milli takım ikinci müsabakasında Tel Aviv’de Romanya’yla karşılaştı.

Türkiye, rakibine 25-22, 18-25, 25-21, 23-25 ve 17-15’lik setlerle 3-2 kaybetti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki üçüncü maçında yarın Yunanistan’la karşılaşacak.

  • Salon: Shlomo Group Arena
  • Hakemler: Szymon Pindral (Polonya), Vlatko Ristovski (Makedonya)
  • Romanya: Aciobanitei, Butnaru, Rata, Bala, Calin, Dumitru (Diaconescu, Kosinski, Bartha, Peta, Constantin, Chitigoi)
  • Türkiye: Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Mert Matiç)
  • Setler: 25-22, 18-25, 25-21, 23-25, 17-15
  • Süre: 141 dakika (28, 25, 27, 38, 23)
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