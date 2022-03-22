CEV Kupası’nda şampiyon Eczacıbaşı Dynavit

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Finali'nde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Allianz MTV Stuttgart karşısında setlerde 2-0 öne geçti ve şampiyonluğa ulaştı.

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CEV Kupası Finali ilk maçında rakibini İstanbul'da 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart karşısında setlerde 2-0 öne geçerek 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti. Temsilcimiz mücadeleyi 3-1 kazandı.

CEV KUPASI'NDA İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Daha önce iki kez FIVB Dünya şampiyonluğu, bir kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir kez de Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu kazanan Eczacıbaşı, Allianz MTV Stuttgart’ı geçerek CEV Kupası’nı 2018 yılının ardından ikinci kez kazanmış oldu.

Ayrıca 2022 CEV Kupası, Eczacıbaşı Spor Kulübü müzesindeki 80’inci kupa anlamına da geliyor.