Cezayir’e direnemedik

Türkiye Hentbol Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında karşılaştığı Cezayir'e mağlup oldu.

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Türkiye Erkek Hentbol Milli Takımı, Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları B Grubu ilk maçında bugün ev sahibi Cezayir’e 32-27’lik skorla mağlup oldu.

Oran’daki 24 February Arzew Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 15-14 önde kapatan Cezayir, karşılaşmayı 32-27 kazandı. Karşılaşmayı izleyen Kadın Hentbol Milli Takımı oyuncuları, Erkek Milli Takımı’na Cezayir ile oynadıkları maçta tribünden destek verdi.

Okan Halay: Her maç bizim için ayrı bir tecrübe

Maç sonrası bir değerlendirmede bulunan Başantrenör Okan Halay, “Maçın bazı bölümlerinde istediklerimizi yaptığımız, bazı bölümlerinde ise yapamadığımız bir maç oldu. Özellikle ikinci devrede, iki defa 3-4 dakika süren kötü performans, seyirci baskısıyla birleşince yenilgi geldi. Takımın genel anlamda mücadelesinden memnunum. Her maç bizim için ayrı bir tecrübe, ayrı bir düello. Maç oynadıkça daha da iyi olacağımıza, gelişeceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.