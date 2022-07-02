Çileklerinden kurallarına Wimbledon Tenis Turnuvası

Bu yıl 27 Haziran'da başlayan ve neredeyse ilk haftasını tamamlayan Wimbledon Tenis Turnuvası, geçmişiyle, gelenekleriyle ve kurallarıyla tenisseverlerin gözdesi. İşte, Londra'da gerçekleşen turnuva hakkında bilmeniz gerekenler...

Kamer YILMAZ

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Grand Slam’ler tenis dünyasının en prestijli ödülleri olarak hem oyuncuları hem de izleyenleri heyecanlandırır ve yıl boyunca birçok ülkede ve farklı zeminlerde gerçekleşir:

Avustralya Açık (sert kort)

Fransa Açık (toprak kort)

Wimbledon (çim kort)

ABD Açık (sert kort)

Bu dört turnuva, profesyonel tenisin zirvesini temsil eder ve oyunculara en fazla para ödülü ve en fazla sıralama puanını sunar. Wimbledon da bu dört Grand Slam’den biridir, ancak geçmişiyle, kurallarıyla ve gelenekleriyle belki de en prestijli olandır.

DÜNYANIN EN ESKİ TURNUVASI

Dünyanın en eski tenis turnuvası olan Wimbledon, ilk defa 1877’de gerçekleşti. Turnuva ilk defa gerçekleştiğinde Victoria kraliçeydi. Tek Erkekler turnuvanın tek etkinliğiydi. Ve dünyanın ilk resmi tenis turnuvası olarak kabul edildi.

KRALİÇE ELIZABETH’İN BABASI DA KATILDI

1926’da, daha sonra Kral George VI olan York Dükü, çift erkeklerde oynadı.

KADINLARIN OYNAMASINA İZİN VERİLMEDİ

Kadınların, ilk turnuvada oynamasına izin verilmedi. Tahta raketler ve elle dikilmiş flanel toplarla oynanan ilk maçları 200 kişilik mütevazı bir kalabalık izledi.

1884 yılında turnuvanın nihayet her iki cinsiyete de açılması kabul edildi ve Cheshire’dan Lottie Dod, birkaç yıl sonra Wimbledon’da şampiyonluğu kazanan en genç kadın olarak turnuvaya damgasını vurdu. Dod, şampiyon olduğunda henüz 15 yaşındaydı.

MAÇLAR SONSUZA KADAR SÜREBİLİR

Wimbledon’da şimdiye kadar oynanan en uzun maç 2010’da gerçekleşti. ABD’li John Isner, 11 saat beş dakika süren ve üç gün boyunca oynanan bir maçta Fransız raket Nicolas Mahut’u mağlup etti.

KAZANANLAR KUPALARINI EVE GÖTÜREMEZ

Zorlu mücadelenin ardından turnuva şampiyonlarına verilen kupalar, All England Club’ın müzesinde sergilenmeye devam eder ve kazananlar kupanın küçük bir kopyasıyla evlerine dönerler.

250 KİŞİ SADECE TOP TOPLAR

Setlerin seri bir şekilde devam edebilmesi için turnuvalarda birbirinden hızlı top toplayıcı çocuklar görev alır. Wimbledon’da da 250 top toplayıcı çocuk bulunur. Turnuva sırasında hızlı olabilmeleri için yoğun bir eğitimden geçerler.

54.250 TANE TENİS TOPU KULLANILIR

Turnuva boyunca mükemmel durumda olduklarından emin olmak için her yedi ila dokuz oyunda bir toplar değiştirilir. Kullanılmayanlar, iyi durumda kalmaları için soğutulmuş bir kapta saklanır. Kullanılmış toplar da turnuva sonunda satışa çıkarılır ve elde edilen geliri bağış olarak okullara gönderilir.

KURALLAR TÜM OYUNCULAR İÇİN GEÇERLİ

Wimbledon, aynı zamanda katı kurallarıyla da bilinir. Tüm oyuncular yeşil sahalarda beyaz giyinerek görünmek zorundalar. Hakemler, kıyafet kurallarına uymayan bir oyuncudan değiştirmesini isteyebilir.

Örneğin, 2013’te Wimbledon şampiyonu Roger Federer’e bir sonraki maçı için ayakkabılarını değiştirmesi söylendi çünkü tabanları turuncuydu.

Bir dönemin yıldız oyuncusu Andre Agassi de beyaz giyilmesi konusundaki katı kuralı yüzünden turnuvayı protesto etmişti.

ANDY MURRAY’E KADAR 77 YIL HİÇ İNGİLİZ ŞAMPİYON ÇIKMAMIŞTI

Eşsiz bir İngiliz turnuvası olmasına rağmen Wimbledon, yerel yetenekleriyle çok az başarı elde etti. 1936’daki Fred Perry zaferinden sonra bir İngiliz oyuncunun şampiyon olması için 77 yıl beklendi. Ve Andy Murray 2013 yılında tarihî bir zafere imza atmayı başardı.

TURNUVADA TARİH YAZANLAR… EN ÇOK KAZANANLAR

Wimbledon’da Roger Federer 8 defa şampiyonluk kazanarak turnuvanın en çok ödül kazanan ismi oldu. Federer’i, William Renshaw ve Pete Sampras yedi şampiyonlukla takip ediyor.

Tenisin “Big Three”si olarak adlandırılan Federer, Nadal ve Djokovic’ten Novak Djokovic ise bu yıl yedinci şampiyonluğu için kıyasıya bir mücadele veriyor.

Kadınlarda ise dokuz defa şampiyon olmayı başaran Martina Navratilova’nın rekoru kolay kolay kırılacak gibi durmuyor.

HENMAN TEPESİ

Wimbledon sahası içindeki çim bir alan olan Aorangi Terrace, halk arasında İngiliz tenisçi Tim Henman’ın adını taşıyan “Henman Tepesi” olarak bilinir. Henman, yerel bir Wimbledon şampiyonu için en iyi umut olarak görülüyordu ve onu oynarken görmek için Center Court’a giremeyen taraftarlar çim alanda oturup maçı oraya kurulmuş büyük bir ekranda izliyordu.

Bu alan bazen Andy Murray için “Murray Mound”, Laura Robson için “Robson Green” ve Heather Watson için “Heather Hill” gibi diğer oyuncuların isimleri kullanılarak anılır, ancak “Henman Hill” hala en popüler isim. Hatta Henman’ın emekli olup artık oynamamasına rağmen…

ÇİLEKSİZ BİR TURNUVA DÜŞÜNELEMEZ

Turnuva ile anılan bir diğer gelenek de çilek ve krema ikramı. Turnuva seyircileri her yıl yaklaşık 28 bin kilo çilek ve 2000 galon krema yiyor. New York Times’ın bir haberine göre; çilekler, servis edilmeden bir gün önce toplanıyor.

İki hafta süren turnuvaya, kraliyet ve ünlüler de dahil olmak üzere her gün yaklaşık 39.000 seyirci geliyor.

Favoriler arasında Nadal da yer alıyor…

BU YILIN FAVORİLERİ

Bu yılki favoriler arasında şampiyon olduğunda turnuvanın meşhur çimlerini yiyerek poz veren Djokovic ve 22 Grand Slam’li Nadal yer alıyor. 2013’te 77 yıllık sessizliği bozup şampiyon olan Andy Murray ise üçüncü tura çıkamadan elendi.

Ayrıca geçen yıl Djokovic ile final maçına çıkan ve bu yıl da favoriler arasında gösterilen İtalyan raket Matteo Berrettini de Covid olduğu için turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.

Kadınlarda ise turnuvayı yedi defa kazanan Serena Williams ilk turda elendi. Turnuvanın favorisi olarak ise son Roland Garros’ta da şampiyon olan Iga Swiatek öne çıkıyor.

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