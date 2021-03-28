Çıplak ayak: Abebe Bikila

HER zaman ezilen ve yoksulluk ile mücadele eden bir kıtadır, Afrika… Savaşlar ve göçler, Afrika'nın kaderidir… 7 Ağustos 1932 yılında, Bikila adı verilen bir bebek dünyaya gelir.

İKİNCİ Dünya Savaşı'nın ayak sesleri kendini hissettiriyordur, artık… İtalya, Etiyopya'yı işgale başlamıştır. İşgal bölgesinden göç eder, ailesi… Kolay geçmeyen çocukluk yıllarından sonra, Bikila orduya yazılır. 1952 yılında, imparatorluk muhafızı olur, piyade alayında… Eğitim ağırdır. Onu her gün, 20 km koştururlar. Hiç yorulmaz, arkadaşları çok zorlanırken… Namı, Etiyopya'nın atletizm antrenörü, İsveç'li Onni Niskanen'e kadar ulaşmıştı. Niskanen, onu yakından izlemeye başladı. Onunla tanıştı ve yeteneklerini geliştirirse, neler yapabileceğini anlattı. 24 yaşındaki Bikila, kısa bir antrenman programıyla, Etiyopya Silahlı Kuvvetler Şampiyonası'nda ikinci oldu.

1960'DA ilk maraton yarışını koştu ve kazandı. Rüzgar gibiydi. Emil Zatopek'in elinde bulunan olimpiyat rekorundan daha hızlı koşmuştu. Niskanen, onu, olimpiyat takımına aldı. Roma'da yarışacaktı. Yalnız, ayağında bir problem vardı. Kendisi için alınan, gıcır gıcır son model ayakkabıları onu rahatsız ediyor ve ayağına darbeler vuruyordu, sanki… Radikal bir karar aldı. Çıplak ayak ile koşacaktı. Capitoline Tepesi'nde başlayıp, Roma Kolezyum'un dışında sona eren yarışı, dünya rekoru kırarak, şampiyon bitirdi. Çocukken, ülkesini işgal eden İtalya'ya cevabı muhteşem olmuştu.

Fakir ülkesinin adını, çoğu Avrupalı ilk defa duyuyordu. Çıplak ayak, sonra hep koştu. Maratonları birer, birer kazandı. 1964 Tokyo Olimpiyatları'nda, yine altın madalya kazandı. 22 Mart 1969, onun için kara bir gün oldu. Trafik kazası geçirmiş, maalesef, felç olmuştu, çıplak ayak… Ama hayata küsmedi. Paralimpik sporcu olmaya karar verdi. Okçuluk ve masa tenisi üzerinde uzmanlaştı. Dünya, onu unutmadı. 1972 Münih Olimpiyatları'nın şeref konuğu oldu. Geçirdiği felç onu, yavaş, yavaş erken vedaya götürüyordu. 41 yaşında gözlerini kapadı. Afrika'nın ilk spor efsaneleri içindeydi.

ABEBE Bikila, Afrika gençliğine, ezilenlere, sömürgecilere ders verdi. ”Çıplak ayakla koşup, şampiyon olarak”…