Conor McGregor-Dustin Poirier maçının biletleri 3.5 saniyede tükendi

Ultimate Fighting Championship (UFC) tarafından düzenlenen karma dövüş etkinliğinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek olan Conor McGregor ile Dustin Poirier arasındaki maça seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Las Vegas’ta ful kapasite ile gerçekleştirilecek olan Conor McGregor-Dustin Poirier karşılaşmasının satışa çıkarılan 20 bin 800 adet bileti, 3.5 saniye gibi rekor bir sürede tükendi.

Bazı biletlerin 10 bin dolardan satıldığı karşılaşmaya, ABD’de corona virüsü etkisini gidermemesine rağmen, T-Mobile Arena’da tam kapasite seyirci alınacak olması dikkat çekiyor. ABD, 31 milyonu geçen corona virüsü vaka sayısı ile dünyada birinci sıradaki yerini koruyor. Ülkede 565 binden fazla kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor.

CDC’NİN UYARISINA RAĞMEN

Amerikan Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri’nin (CDC) ABD'deki aşılama çalışmalarına ilişkin paylaştığı sonuçlara göre tamamen aşılanan 75 milyon kişiden 5 bin 800’ü tekrar Covid-19'a yakalandı. Covid-19 aşısı olan kişilerin yaklaşık yüzde 0,008’inde yeniden enfeksiyonlar meydana geldi.

CDC’nin, “Tamamen aşılanmış kişiler, halka açık yerlerde maske takmak, diğerlerinden en az 2 metre uzaklıkta bulunmak, kalabalıklardan ve yetersiz havalandırılan alanlardan kaçınmak ve sık sık ellerini yıkamak gibi önlemler almaya devam etmelidir” şeklindeki tavsiyesine rağmen, Conor McGregor-Dustin Poirier maçı tamamen dolu tribünler karşısında gerçekleşecek.

TAMAMI DOLACAK

Bu verilere rağmen 10 Haziran 2021 gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilecek Conor McGregor-Dustin Poirier maçına, kısıtlı seyirci yerine, tam kapasite ile seyirci alınacak olması, corona virüsünün hiçe sayıldığını gösteriyor.

İki sporcunun 2014 yılında yaptığı ilk karşılaşmayı Conor McGregor kazanmış, Ocak 2021’deki ikinci maçtan ise Dustin Poirier galip ayrılmıştı. Ocak 2021’de yapılan maça kısıtlı sayıda seyirci alınmış ve sosyal mesafe kuralına uyulmuştu. Ancak üçüncü maçta, Las Vegas’taki T-Mobile Arena’nın tamamı dolacak.