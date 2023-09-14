Cristiano Ronaldo, Portekiz’de padel devrimine katkı sağlıyor

Portekiz Padel Federasyonu Başkanı Ricardo Oliveira, Cristiano Ronaldo'nun desteği ile Portekiz'in uluslararası bir padel güç merkezi olacağına inanıyor.

Sozcu.com.tr

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Padel çılgınlığı Portekiz’de de yayılıyor ve Suudi Arabistan’da Al Nassr’ın oyuncusu olarak forma giyen ama aynı zamanda bir girişimci olarak saha dışında da aktif olan Cristiano Ronaldo’ya da bulaşmış durumda.

Portekizli futbol süperstarı Cristiano Ronaldo, Portekiz’in gelecekteki Padel Şehri’ni inşa etme projesinde yer alan kilit yatırımcılardan biri ve ülkedeki sporda devrim yaratacak son teknoloji bir altyapı. Federasyon başkanı Padel City’nin “küresel ölçekte benzersiz” olacağını söyledi

Portekiz Padel Federasyonu, Ronaldo’nun ana yatırımcılardan biri olarak yer aldığı Lusofinança liderliğindeki bir konsorsiyumla anlaşma imzaladı.

İddialı Padel City projesinin 5 milyon Euro’nun üzerinde bir maliyete sahip olması ve 2025 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor. Portekiz’de türünün en büyük örneği olacak tesis, spor için yeni bir dönemin başlangıcı olarak tanıtılıyor.

“PORTEKİZ PADEL GÜÇ MERKEZİ OLACAK”

Portekiz Padel Federasyonu Başkanı Ricardo Oliveira, projenin tamamlanması için yapılan iş birliğinden duyduğu heyecanı dile getirdi:

“Padel City her zaman uzun soluklu bir hayal olmuştur ve bunu dünya spor tarihinin en büyük figürü olarak gördüğüm Cristiano Ronaldo ile birlikte gerçekleştirebilmekten büyük gurur duyuyorum. Ülkemizin tanınmış girişimcilerinden Filipe de Botton’un liderliğinde CR7, SA ve Lusofinança tarafından oluşturulan konsorsiyumun sunduğu mükemmellik garantisiyle, bu tesisin küresel ölçekte benzersiz olacağını artık güvenle söyleyebiliriz. Portekiz’in uluslararası bir padel güç merkezi olarak konumunu sağlamlaştıracak.”

ÜLKENİN HER YERİNDE KORTLAR AÇILDI

Observador gazetesinin haberine göre, padel sporu son yıllarda Portekiz’de muazzam bir büyümeye tanık oldu ve ülkenin her yerinde yeni padel kortları ve merkezleri ortaya çıktı.

Oeiras’ın Jamor bölgesindeki Padel Şehri, 15.000 metrekarelik bir alanı kaplayan toplam 17 sahaya (11 kapalı saha ve oturma yeri olan merkezi bir saha dahil) sahip olacak. Ayrıca, eğitimi kolaylaştırmak için destekleyici altyapı da inşa edilecek.

Ricardo Oliveira bu gelişmenin önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu tesis milli takımlar, antrenörler ve hakemler için antrenman, kamp ve eğitim merkezi olacak. Profesyonel, küresel, Avrupa ve ulusal turnuvalar da dahil olmak üzere uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmak için gerekli koşulları sağlayacaktır.”