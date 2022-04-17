Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu İstanbul etabı iptal! Yarışmak istemediler…

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi. Ancak İstanbul'da havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olması nedeniyle yaşanan kazanın ardından, sporcular yarışmak istemediklerini belirttiler. Bu talep sonrası bir araya gelen yetkililer yarışla ilgili resmi kararı verdiler.

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Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun son etabı olan İstanbul-İstanbul etabı yağmur engeline takıldı.

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı başladıktan sonra sporcular havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olmasından dolayı yarışmak istemediklerini hakem heyetine bildirdi. Durumla ilgili değerlendirme toplantısı yapan hakem heyeti, yarışın iptal edildiğini duyururken, Israel-Premier Tech’in Yeni Zelandalı sporcusu Patrick Bevin, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun kazanan ismi oldu.

Takımlar klasmanında ise Equipo Kem Pharm, şampiyonluğa uzandı. Turda ikinci sırayı Alpecin-Fenix’ten Jay Tristan Vine elde ederken, üçüncü ise Drone Hopper-Androni Giocattoli ekibinden Eduardo Sepulveda oldu. Patrick Bevin turkuaz mayonun sahibi olurken, kırmızı mayo Noah Granigan, yeşil mayo Jasper Philipsen ve beyaz mayo Batuhan Özgür’ün oldu.

YAĞMUR NEDENİYLE KAZA YAPILDI

14 ülkeden 25 takım ve 153 sporcunun mücadele ettiği turun final etabının startı Taksim Meydanı’ndan verilmişti. Mekanik problem nedeniyle 149 sporcunun yer aldığı final etabında, sporcular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanarak kıta değiştirecekti. İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun verdiği start ile pedal basan sporcular, Kuzguncuk’ta hava muhalefeti sebebiyle 25. kilometrede kaza yaptı.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 8. ve son etap olan İstanbul etabı hava şartlarından dolayı iptal edildi. Bu kararla beraber Patrick Bevin şampiyon oluyor. pic.twitter.com/yQ8UY4T13V — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) April 17, 2022

YARIŞ BEYLERBEYİ SARAYI ÖNÜNDE DURDU

Bisikletçiler, kaza sebebiyle yarışa devam etmek istemezken, Beylerbeyi Sarayı’nın önünde organizasyon durmak zorunda kaldı. İstanbul-İstanbul etabı yaşanan durum sebebiyle nötralize edilirken sporcular, etabın geri kalan bölümünde mücadele etmedi. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu geride kalan etaplar sonunda elde edilen sonuçlarla sonlandırıldı.

DÜNKÜ SONUÇLARA GÖRE TÖREN!

Anadolu Yakası’nda sahil şeridini takip edip sonrasında geri dönecek olan sporcular, Avrasya Tüneli’nden Avrupa Yakası’na geri dönecekti. 141.1 KM’lik parkur, yarışın startının verildiği Taksim Meydanı’nda tamamlanacaktı. Yarışın iptal edilmesinden sonra sporcular parkurun kalanını, yarış direktörü liderliğinde nötrolize olarak tamamlayacak ve sonuçlar etkilenmeyecek. Dünkü sonuçlara göre madalya töreni düzenlenecek.

İşte 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’ndaki toplu sonuçlar… Spikerimiz Mehmet Sevinç aktarıyor.#TUR2022 pic.twitter.com/Gipw06w3MG — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) April 17, 2022

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