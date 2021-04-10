Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu iptal edildi

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilk etabı olan Kapadokya etabı Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Bisiklet turu, Konya etabı ile devam edecek.. İlginizi Çekebilirİzmir&#039;de maraton zamanı. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"spor-Diu011fer Sporlar","pageIdentifier":6365100}, 'https://www.sozcu.com.tr/spor/diger-sporlar/cumhurbaskanligi-bisiklet-turu-iptal-edildi-6365100');aip2('newsArticle', {"identifier":6365100,"url":"https://www.sozcu.com.tr/spor/diger-sporlar/cumhurbaskanligi-bisiklet-turu-iptal-edildi-6365100/","headline":"Cumhurbau015fkanlu0131u011fu0131 bisiklet turu iptal edildi","articleBody":"","articleSection":"Diu011fer Sporlar","keywords":"["Birle\\u015fmi\\u015f Milletler","Bisiklet","D\\u00fcnya","izmir","kar ya\\u011f\\u0131\\u015f\\u0131","Konya","Nev\\u015fehir","pazar"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/10/iecrop/depophotos_16335804_16_9_1618049351-880x495.jpg","author":"Taru0131k Eryiu011fit","datePublished":"2021-04-10 13:09:17","dateModified":"2021-04-10 13:09:17","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":763}, 'https://www.sozcu.com.tr/spor/diger-sporlar/cumhurbaskanligi-bisiklet-turu-iptal-edildi-6365100/');