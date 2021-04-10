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Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu iptal edildi

Nevşehir’de yarın yapılacak olan 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turu yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Güncellenme: 13:09, 10/04/2021
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Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu iptal edildi

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilk etabı olan Kapadokya etabı Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Bisiklet turu, Konya etabı ile devam edecek.

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