Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Tekirdağ etabı tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Gelibolu-Tekirdağ etabı tamamlandı. Sakarya BB sporcusu Vitaliy Buts hastaneye kaldırıldı.

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“Tarihe ve Doğaya Saygı” temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 156 sporcunun mücadele ettiği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı olan Gelibolu-Tekirdağ etabı tamamlandı.

Gelibolu Fener Parkı’ndan verilen start ile pedal basan sporcular, Güneyli ve Bolayır kavşaklarından geçerek Kavakköy’e ulaştı. Ardından Yeniköy’den geçen bisikletçiler, Şarköy Devlet Hastanesi, Hoşköy ve Gaziköy’ü geçerek Uçmakdere’ye ulaştı. Kartaltepe Tabiat Parkı’nı geçen sporcular, Kumbağ, Barbaros Limanı, Altınova ve Tekirdağ Limanı’nın ardından Cumhuriyet Meydanı Kavşağı’nda finişi gördüler.

Gelibolu-Tekirdağ etabını 3 saat 21 dakika 2 saniyelik derecesiyle IsraelPremier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı. 2. Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine, 3. Tem Arkea Samsic takımından Fransız Nicolas Edet elde etti.

MAYOLARIN DAĞILIMI

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Edremit-Eceabat etabında genel klasman birinciliği değişmedi. Turun 7. etabında genel klasman liderliğini gösteren turkuaz mayoyu Patrick Bevin üzerine giydi. ABD’li sporcu Noah Granigan kırmızı mayoyu, Belçikalı Jasper Philipsen de yeşil mayoyu, Türkiye güzelliklerini gösteren beyaz mayoyu ise Sakarya BBden Batuhan Özgür korudu.

SAKARYA BB’DE ŞANSSIZLIK

Öte yandan Sakarya BB’den Onur Balkan yarışı bırakırken, aynı takımdan bugün yarışta kazaya karıştığı için Vitaliy Buts hastaneye kaldırıldı ve mücadeleye devam edemedi. Bu sporcuların yanı sıra Caja Rutal-Seguros RGA takımından Iuri Leitao yarıştan çekildi. Equipo Kern Pharma takımından Alex Jaime ise 7. etapta yarışmadı.

YARIN İSTANBUL-İSTANBUL ETABI KOŞULACAK

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın İstanbul-İstanbul etabı ile sona erecek. Saat 08:15’te Atatürk Kültür Merkezi önünden verilecek startla 141.1 kilometrelik parkurda mücadele edecek bisikletçiler, 11:30 gibi Atatürk Kültür Merkezi önünde finişi görecekler.