Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Marmaris-Turgutreis etabını Jasper Philipsen kazandı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun yedinci günündeki 180 kilometrelik Marmaris-Turgutreis etabının startını, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy verdi.

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun yedinci etabında 24 takımdan 151 bisikletçi zaman zaman hızı 70 kilometreyi aşan şiddetli lodosa karşı mücadele etmek zorunda kaldı.

Sporcular, Marmaris’ten başlayıp, Ula, Menteşe, Yatağan, Milas ilçelerini geçip Bodrum’un Turgutreis Mahallesi’nde biten parkurda kıyasıya mücadele etti.

BİRİNCİLİĞİ BELÇİKA TAKIMI KAZANDI

Bodrum girişinde vatandaşlar, bisikletçileri, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle karşıladılar. Yarışmanın etabını Belçika’nın Alpecin-Fenix takımından Jasper Philipsen kazandı. Philipsen yarışı, 4 saat 20 dakika 45 saniyeyle tamamlarken yarışmada ikinciliği İsrail’in Start-Up Nation takımından Alman Andre Greipel, üçüncülüğü ise Belçika’nın Deceuninck-Quick Step ekibinden Büyük Britanyalı Mark Cavendish kazandı. Takım genel klasmanında ise 1. Delko, 2. Astana Premier Tecah, 3. Gazprom-Rusvelo olduğu açıklandı.

Tur, yarın Spor Toto sponsorluğunda Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayarak 160.3 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabıyla sona erecek.