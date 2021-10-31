Cumhuriyet coşkusunu yüzerek yaşadılar

Maltepe Belediyesi, Cumhuriyet'in 98'inci yılı nedeniyle Maltepe sahilinde yüzme yarışı düzenledi.

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1923 metre mesafede kadınlar ve erkekler kategorisinde düzenlenen ve kıran kırana geçen yarışmaya 128 sporcu katılırken, çok sayıda vatandaş da tezahüratlarla yarışanlara eşlik etti.

Yarış sonunda birinciliği elde eden Özen Sanem Diler ve Anıl Aydın’a ödüllerini Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç verdi. Cumhuriyet coşkusuna eşlik eden marşların da renk kattığı etkinlik sonrası konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük emaneti olan Cumhuriyetimizin 98.yıldönümünde böylesine anlamlı bir yüzme yarışında yarışmanız hepimizi çok mutlu etti. Bayramınızı kutluyorum. Sağ olun, var olun, inşallah daha güzel etkinliklerde yeniden bir arada oluruz” dedi.