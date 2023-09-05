Cumhuriyetin 100 akı dünyanın en iyi takımı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Avrupa şampiyonluğuna ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı 85 milyonu sevince boğdu. Cumhuriyetin en büyük kazanımı olan Türk kadınlarının başarısı hem nice genç kıza örnek oldu hem de göğsümüzü kabarttı. Ancak TRT ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tavrı eleştiri konusu oldu.

Sozcu.com.tr

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Türk halkı zamlardan bunalmış, kısır çekişmelerden sıkılmış, pek çok sorunla boğuşur halde tek bir iyi haber için gözünü A Milli Kadın Voleybol Takımı’na çevirmiş.

Bazı kesimlerce itibarsızlaştırılmaya çalışan Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda rakiplerini birer birer devirmiş ve gözünü kupaya dikmiş.

Final maçı gelip çattığında karşımızdaki rakip iki kez dünya, üç kez de Avrupa şampiyonu olmuş, şansımızın bir türlü tutmadığı Sırbistan…

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Akıllarda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesi vardı: Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur…

Cumhuriyet aydınlanmasının mihenk taşı Türk kadını kendine yakışanı yaptı ve Türkiye'ye A Milli düzeydeki en büyük başarıyı getirdi. Tarihi şampiyonluğun cumhuriyetin 100. yılına gelmesi de kupanın anlamını katladı.

Parkedeki ablalarını izleyen nice genç kız, onların açtığı yoldan yürüyecek. Artık yeni bir lakapları var: Dünyanın en güzel takımı…

BEKLE BİZİ PARİS!

A millilere tatil yok! İstikamet olimpiyatlar… Filenin Sultanları üç günlük dinlenmenin ardından cuma günü olimpiyat elemeleri için Japonya'ya gidecek.

Maçlar 16-24 Eylül'de. Olimpiyat vizesi anlamı taşıyan gruplardaki ilk iki sırada olamazsak da sıkıntı yok. Çünkü FIVB, dünya sıralamasında en iyi derecedeki beş takıma, elemeleri geçemeseler bile özel davetiye verecek.

Yani dünya 1 numarası kızlarımızın Paris'te yer alma ihtimali kesin gibi…

VARGAS HAVAYOLLARI

41 sayı ile final maçına damga vuran Melissa Vargas herkesin dilinde. Küba doğumlu smaçörünün hikayesi filmleri aratmayacak cinsten.

16 Ekim 1999 doğumlu Melissa, 8 yaşında okul takımında voleybola başladı. Yeteneği hemen göze çarptı. Ülkesinin verdiği izinle kulüp kariyerine Çekya'da devam etti. Geçirdiği sakatlığın tedavisini, Küba dışında yaptırmak isteyince ülke federasyonu tarafından dışlandı, ceza aldı.

Fenerbahçe'ye 2018'de transfer olduktan sonra Sırp koçu Zoran Terzic onu Sırbistan'a kazandırmaya çalıştı. Ali Koç ve federasyonun devreye girmesiyle Küba'ya tazminat ödendi. Sürecin sonunda Vargas 2021'de Türk vatandaşı oldu.

EBRAR’NIN ZAFERİ

Ay-Yıldızlıların tarihi başarısında büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelenlerden biri de Ebrar Karakurt. Balıkesir'de 17 Ocak 2000 dünyaya gelen, Bursa'da voleybolla tanışıp henüz 12 yaşında Vakıfbank'a transfer olan Karakurt, altyaş kategorilerinden bu yana beklentilerle büyüyen ve sayısız başarı kazanan bir başarılı pasör çaprazı.

1.96'lık Ebrar, dünyanın en başarılı takımlarından biri olan Vakıfbank'tan da yine nefret söylemleri yüzünden ayrılmak zorunda kaldı. 2021'de, İtalya ligi ekiplerinden Novara'ya giden ve burada da başarılı performanslar sergileyen Ebrar Karakurt gelecek sezon ise Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'da ter dökecek.

TRT’NİN TAVRI KİME?

Milliler, Avrupa şampiyonu olurken vatandaşlar ilginç bir duruma dikkat çekti.

Maç sonrası ve Türkiye'ye gelişleri esnasında devlet kanalı TRT, tüm voleybolcularımızla röportaj yaparken Ebrar Karakurt ve finalin MVP’si seçilen Melissa Vargas’a mikrofon uzatmaması sosyal medyada ses getirdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kutlama fotoğrafında Ebrar'sız bir fotoğraf seçti.

EBRAR’IN BAŞARILARI

Avrupa şampiyonalarında 1 altın, 1 gümüş, 1 de bronz madalya.

Milletler Ligi'nde 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya.

2017 U23 Dünya Şampiyonasının en iyi smaçörü.

U18 Avrupa Şampiyonası'nın en iyi smaçörü.

2019 Milletler Ligi en iyi pasör çaprazı.

Kulüp takımlarında pek çok madalya.



İTİBARDAN TASARRUF ETTİK!

Filenin Sultanlarının Türkiye'ye dönüşü de tartışma yarattı. Günlerdir Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden, tarihi bir başarı kazanan kızlarımız, Belçika'dan İstanbul'a tarifeli uçakla döndü.

Turnuva yorgunu şampiyonlar, yaklaşık 4 saatlik rahatsız uçuşu, standart ekonomi koltuklarında geçirmek zorunda bırakıldı. Vatandaşlar, bu durumu “13 devlet uçağı varken, bakanlar her yere özel uçaklarla giderken tarihi şampiyonluğu getiren kızlara tarifeli uçak layık görüldü” yorumlarını yaptı.