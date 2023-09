Daniele Santarelli: Adeta bir peri masalı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Santarelli, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi oyunculara sahip iki takım arasında güzel bir maçın oynandığını söyledi.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya’yı 3-2 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başantrenörü Daniele Santarelli, “Limitlerimizi zorladık ve galibiyet için savaştık. Bu maçı kazanmayı ve final oynamayı hak ettiğimizi düşünüyorum.” dedi.

Stres dolu bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren Santarelli, “Böyle bir atmosferde inanılmaz bir taraftar önünde oynamak harikaydı. Maç içinde bazı zor anlar yaşadık ama asla pes etmedik. İtalya’nın harika bir takım olduğunu biliyorduk. Limitlerimizi zorladık ve galibiyet için savaştık. Bu maçı kazanmayı ve final oynamayı hak ettiğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

”Her maç ayrı bir savaş”

Santarelli, kendisi için ise bir rüyanın gerçekleştiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Geçen yaz Sırbistan Milli Takımı’nın başındaydım. Şimdi buradayım. Adeta bir peri masalı. Finalde oynayacağımız için mutluyum. Bence Polonya, İtalya ve Sırbistan, hepsi de sonuna kadar gitmeyi hak etti. Her maçta sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiğini söylüyorum. Her maç ayrı bir savaş. Şimdiye kadar her şey çok iyi gitti. Ancak finalde daha fazla mücadele etmeliyiz.”

Eda Erdem Dündar: “Maçın zor olacağını biliyorduk”

Kaptan Eda Erdem Dündar da zor bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, “İtalya’nın çok iyi oyuncuları var. Son Avrupa şampiyonu İtalya’nın bizi çok zorlayacağını biliyorduk. Herkesin olumlu enerjisi bize geçti. Çok zor bir final olacak. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Bir gün aramız var. Dinleneceğiz ve rakip takıma çalışacağız. Kazanmak için sahada her şeyimizi koyacağız.” değerlendirmesini yaptı.

Takımın liberolarından Gizem Örge de çok stresli bir yarı final maçı oynadıklarını vurgulayarak, “İtalya’yı tebrik ediyorum inanılmaz savunma yaptılar. Biz çok büyük bir karakter koyduk. Zorlandığımız anlarda bile savaşmaktan vazgeçmedik. Milletimize ne kadar kupayı götürmek istediğimiz gösterdik. Finalde görüşürüz. Kupayı almadan dönmek istemiyoruz.” diye konuştu.