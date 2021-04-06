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Daniyar İsmayilov, Avrupa Halter Şampiyonası’nda rekor kırdı, iki altın madalya kazandı

Olimpik milli sporcu Daniyar İsmayilov, Avrupa Halter Şampiyonasında koparmada 160 ve toplamda 341 kilo kaldırarak iki altın madalya kazandı.

Güncellenme: 22:55, 06/04/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
Daniyar İsmayilov, Avrupa Halter Şampiyonası’nda rekor kırdı, iki altın madalya kazandı

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde Erkekler kategorisi 72 kiloda Daniyar Ismailov koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde Erkekler kategorisi 72 kiloda Daniyar Ismailov koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

Silkmede ise 181 kilo ile 6. oldu, toplamda da 341 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve Avrupa Halter şampiyonu olurken, kürsünün en üst basamağına çıktı.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın dördüncü günü sonunda milliler 4 altın, 2 gümüş 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalyaya ulaştı.

Altın Avrupa Daniyar İsmayilov Moskova Rusya
Yayınlanma Tarihi:22:52,