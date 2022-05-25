‘Dede’ lakaplı Tevriz Dura toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura (Dede), toprağa verildi.

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Uzun yıllar Adanaspor Taraftarlar Derneği başkanlığını da yürüten ‘Dede’ namıyla tanınan Tevriz Dura, çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti.

Dura'nın cenazesi, ilk olarak Meydan Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alındı. Daha sonra Dura için Kurtuluş Mahallesi'ndeki Adanaspor Kulübü binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Dura için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Kulüp binası önünde düzenlenen törende meşaleler yakıldı. Duranın cenazesi duaların ardından defnedilmek üzere Asri Mezarlığına götürüldü. Asri mezarlıkta düzenlenen düzenlenen cenaze törenine ise Adanasporlu taraftarların yanı sıra Adana Demirsporlu taraftarlar da katıldı.