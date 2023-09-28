Derin Toparlak, Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

Milli yüzücü Derin Toparlak Sırbistan'da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

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Milli yüzücü Derin Toparlak, Yunanistan’ta düzenlenen 3. Akdeniz Plaj Oyunları’nın ardından Sırbistan’da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası’nda da altın madalya kazandı.

2 HAFTA ÖNCE ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Başkent Belgrad’da gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, 5000 metre açık su yarışında rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı. Tuna Nehri kanalına kurulan parkurda yapılan yarışta rakiplerine fark atan Milli yüzücü, iki hafta önce Yunanistan’ta düzenlenen 3. Akdeniz Plaj Oyunları’nda 200 metre paletli yüzme yarışında da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

‘HER MÜCADELEM ÜLKEM İÇİN’

Şampiyonluk sonrası duygularını dile getiren milli sporcu, “Her mücadelem ülkem için. Ben her yorulduğumda bayrağımızın göndere çekilişini düşünürüm ve enerji bulurum, motivasyonumu en üst düzeyde tutmaya çalışırım. Bu başarıda bana her zaman destek olan antrenörüm Canberk Babaoğlu’na aileme, kulübüme, Başkanım Sait Babaoğlu’na ve desteğini esirgemeyen Türk milletine teşekkür ederim” şeklinde konuştu. (DHA)