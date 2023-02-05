Devegeçidi Barajı’nda suya girdi, karla kendisine masaj yaptı

Profesyone açık su yüzme sporcusu Hüseyin Nazlı, kış sporlarına dikkat çekmek için Diyarbakır'da eksi 2 derecede suya girdi.

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İstanbul ve Çanakkale boğazlarını yüzerek geçen profesyonel açık su yüzme sporcusu Hüseyin Nazlı, Diyarbakır’da eksi 2 derece hava sıcaklığında Devegeçidi Barajı’na girerek yüzdü.

Diyarbakır’da, Meteoroloji 15inci Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından kent merkezi ile kırsal ilçelerde kuvvetli kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü kentte İstanbul ve Çanakkale boğazlarını yüzerek geçen profesyonel açık su yüzme sporcusu Hüseyin Nazlı, kış sporlarına dikkat çekmek için soğuk havaya rağmen Devegeçidi Barajı’na girdi.

Eksi 2 derecede kar ile vücudunu da ovan Hüseyin Nazlı, her kış ayında kar yağışı ile soğuk havada yüzdüğünü belirterek, “Gelenek haline getirdim. Bunu böyle yapma nedenim yurt dışında gerçekleşen büyük ulusal açık su kış yüzme yarışlarına hazırlıklı olmak” dedi.