Dilek Koçak’tan altın madalya

Kudüs'te düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede 4.16.86'lık derece yapan Dilek Koçak, altın madalyanın sahibi oldu.

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20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası, İsrail’de devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen 1500 metre finalinde milli atlet Dilek Koçak, 4.16.86’lık derece elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Mücadelenin ardından Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve milli atlet Dilek Koçak, basın mensupların açıklamalarda bulundu.

Dilek Koçak’ın büyük bir başarı elde ettiğini dile getiren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Bugün hep beraber seyrettik 1500 metreyi. İnanılmaz bir performans, inanılmaz bir yarış oldu. Son 130 metreye kadar önde gidip, sonra geri düşüp, tekrar son 20 metrede yaptığı güçlü atakla Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Ben hem Dilek’i hem Fesih hocayı hem de bütün ekibi tebrik ediyorum. İnanılmaz büyük bir başarıydı. Hem kendi en iyisini koşarak hem de 1500 metre genç bayanlarda Avrupa şampiyonu olarak ülkemizi burada en iyi şekilde temsil etti. Ben tekrar kızımıza da bütün ekibe de teşekkür ediyorum. Atletizmin altyapısı gümbür gümbür geliyor. İnşallah bundan önce aldığımız madalyalar gibi buradan da fazlasıyla madalyayla ülkemize döneceğiz” ifadelerini kullandı.

DİLEK KOÇAK: MİLLETİM VE VATANIM İÇİN DİRENDİM

Altın madalya aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Dilek Koçak, “Öncelikle milletim ve vatanım adına aldığım madalyadan dolayı çok mutluyum, gururluyum. Aynı zamanda 800 metre var. Umarım yine aynı performansla orada da madalya alabilirim. Nasip olur inşallah. Yarış güzel geçti. Son ana kadar milletim ve vatanım için direndim ve altın madalya aldım. Son 100 metrede, gücüm orada artık bitmişti, bir ara 2’nciliği kabul etmiştim ama rakibim yavaşladı ve altın madalya için geldiğimi hatırladım. O yüzden gücümün sonuna kadar savaştım ve altın madalya aldım. Yarın 800 metre var. Orada da aynı performansla altın madalya almayı düşünüyorum. Rakiplerim ne kadar zorlu olsa da biz Türk milleti olarak daha zoruz. İnşallah yarın da bir madalya gelir” şeklinde konuştu.

Dilek Koçak’ın antrenörü Fesih Doğan da yarış sonunda büyük sevinç yaşadı. (DHA)