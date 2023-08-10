Dilek Koçak’tan bir madalya daha

Milli atlet Dilek Koçak, U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda dün 1500 metrede kazandığı altın madalyanın ardından, bugün 800 metrede bronz madalyanın sahibi oldu.

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Kudüs’te devam eden U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda milli atlet Dilek Koçak’tan bir madalya daha geldi.

Dün 1500 altın madalyanın sahibi olan Dilek Koçak, bugün yarıştığı 800 metrede de 3’üncü olarak bronz madalya kazandı. 2.06.12’lik derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamlayan milli atlet, Türkiye’nin organizasyondaki 4’üncü madalyasını kazanmış oldu. Türkiye, organizasyonda şu ana kadar 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya kazandı.

Türkiye, ülke sıralamasında ise 11’inciliğe yükseldi. (DHA)