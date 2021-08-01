Diskalifiye edilen Fransız boksör Mourad Aliev’den protesto | 2020 Tokyo Olimpiyatları

Fransız boksör Mourad Aliev, Tokyo Olimpiyatları'nda karşılaştığı rakibine kafasıyla kasten vurduğu için diskalifiye edilince ilginç bir protestoya imza attı. Madalya şansını kaybeden Aliev'in tepkileri gündeme oturdu.

SOZCU.COM.TR

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2020 Tokyo Olimpiyatları boks mücadelesinde 91 kiloda Britanyalı Frazer Clarke ile karşılaşan Fransız Mourad Aliev, kafasını aşırı ve kontrolsüz şekilde kullandığı için diskalifiye edildi ve yarı finale yükselme şansını kaybederek olimpiyatlara madalyasız veda etti.

Karara aşırı tepki gösteren Aliev, önce ringe tükürdü ve ardından tekmeler savurarak ring kenarındaki kamerayı yumrukladı. Dövüşün sona ermesinden sonra 30 dakika boyunca ring apronunda oturan Aliev, salondan ayrıldı ancak daha sonra aynı noktaya geri döndü. Yaklaşık 1 saati bulan bir protestoya imza atan Aliev, “Bana yapılan haksızlığı protesto etmek için oturdum” derken “Bu Oyunlara dört yıl boyunca hazırlandım. Haksızlığa karşı savaşmak istedim, bu yüzden karara katılmadığımı göstermenin yolu buydu” ifadelerini kullandı.

Diskalifiye edildiğini duyduktan sonra öfkeden çılgına dönen ve tepkisinin ‘doğal’ olduğunu söyleyen Aliev, bütün hayatını bu turnuvaya hazırlanarak geçirdiğini belirtti. Aliev’in kafa darbeleri Clarke’ın gözlerinin üzerinde kesiklere neden olurken, madalyayı garantileyen İngiliz boksör oluşan yaralarını iki kez ring doktoruna kontrol ettirdi. Hakem tarafından kafasını kullanması konusunda uyarılmadığını söyleyen Aliev, “Hiçbir uyarı almadan durduruldum ve bana ‘kaybettin’ dediler. Dolayısıyla bunun bir sabotaj eylemi olduğunu düşünüyorum. Hatalarını anladılar ama çok geçti” dedi.

“ONDAN İSTEYECEĞİM EN SON ŞEY İTİBARINI ZEDELEMESİ”

İngiliz boksör Clarke ise, yaralarının yarı final mücadelesi için tehdit oluşturmayacağını söyledi.

“Bunu bilerek yaptığını söylemeyeceğim çünkü eminim ki olimpiyatların onun için bu şekilde bitmesini istemezdi. Sakinleşmesini söyledim çünkü daha önce bu duruma ben de düştüm. Ondan isteyeceğim en son şey itibarını zedelemesi ya da hakemlere ve yetkililere kaba davranması. Çünkü onlar sadece işlerini yapıyorlar.”

Olimpiyat Oyunları’nda bir boks ringinde bilinen en uzun protesto, 1988 Olimpiyatları’nda bir maçı kaybettikten sonra Güney Koreli Byun Jong-İl’den gelmişti. Ringin ortasında 67 dakika oturan Güney Koreli sporcu diğer müsabakanın başlamasını bir saatten fazla geciktirmişti.

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