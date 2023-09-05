Djokovic ve Gauff, ABD Açık’ta yarı finale yükseldi
Finale doğru ilerlenen ABD Açık'ta erkekler ve kadınlarda ilk yarı finalistler belli oldu. Erkeklerda Novak Djokovic, ABD Açık'ta 13. kez yarı finale yükselirken, Iga Swiatek'i eleyen Ostapenko'ya sadece 2 oyun veren Coco Gauff ülkesinde finale bir adım daha yaklaştı.
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık’ta, tek erkeklerde dünya 2 numarası Novak Djokovic ve tek kadınlarda dünya 6 numarası Coco Gauff, yarı finale yükseldi.
New York kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününe, tek erkekler ve tek kadınlarda çeyrek final maçlarıyla devam edildi.
Tek erkeklerde kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Sırp sporcu Djokovic, 2 saat 35 dakika süren mücadelenin ardından 9 numaralı seribaşı ABD’li Taylor Fritz’i 6-1, 6-4 ve 6-4’lük setlerle 3-0 yenerek son 4 tenisçi arasına kaldı. Sırp tenisçi ABD Açık’ta 13. kez, grand slam toplamında ise 47. kez yarı finale yükseldi.
Tek kadınlarda ise 6 numaralı seribaşı ABD’li Coco Gauff, 20 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko’yu 6-0, 6-2’lik setlerle 2-0 yenerek ülkesinde yarı finale çıktı. (AA)