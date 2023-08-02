Doğukan Ulu, Halkbank’ta kalıyor

Halkbank, 27 yaşındaki milli orta oyuncu Doğukan Ulu'yu takımda tutacak.

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AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Halkbank, milli orta oyuncu Doğukan Ulu ile devam etme kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona iddialı başlamayı hedefleyen başkent temsilcisi, kadro oluşturma çalışmalarında sona yaklaştı. Bu kapsamda iç ve dış transferi birlikte yürüten mavi-beyazlı ekip, Doğukan Ulu’nun yeni sezonda da kadroda yer alacağını duyurdu.

Halkbank’la bir yıl daha kontratı bulunan 27 yaşındaki oyuncu, bu yıl da takımda forma giyecek olmanın heyecanı ve gururunu yaşadığını belirtti.

Süper Kupa’yı kazanarak yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini vurgulayan Doğukan, şu ifadeleri kullandı:

“Sezon içinde iyi işler yapsak da sonunu getiremedik. Ligde finalde kaybettik, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde elendik. Türkiye Kupası’nı müzemize kazandırdık. Bu yıl daha deneyimli ve daha konsantreyiz. Elbette daha çok çalışacağız. Her mevkide adil ve yüksek seviyede bir forma rekabeti yaşanacak. Bu da oyuna, sonuçlara yansıyacak. Ben de kadronun bir parçası olarak elimden geleni yapacağım. Camiamıza bir borcumuz var. Önceliğimiz bu borcu ödemek. İlk sınavımız Süper Kupa’da olacak. Taraftarlarımıza ilk mutluluğu, Süper Kupa galibiyetiyle tattırmak istiyoruz.” (AA)